日本銀行は２３日の金融政策決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を０・７５％程度に据え置くことを賛成多数で決めた。

２０２５年１２月の前回の決定会合で引き上げた政策金利の水準が、経済・物価情勢に与える影響を見極める必要があると判断したとみられる。

決定には総裁・副総裁・審議委員の計９人の政策委員のうち、高田創・審議委員を除く８人が賛成した。高田氏は「国内物価の上振れリスクが高い」とし、政策金利を１・０％程度とすることを求めて反対した。

また、今回の決定会合では、四半期に１度公表する「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」をまとめた。

実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率と消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）の上昇率の見通し（政策委員９人の中央値）では、高市政権の総合経済対策の効果を踏まえ、成長率を２５年度は０・９％、２６年度は１・０％に引き上げた。２５年１０月の前回リポートはいずれも０・７％だった。物価上昇率の見通しは、２５年度が前回リポートと同じ２・７％、２６年度が０・１ポイント高い１・９％となった。

今後の利上げに関しては、「経済・物価情勢の改善に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく」との表現を維持。政策判断で重視する一時的な要因を除いた「基調的な物価上昇率」が目標の２％に到達する時期の見通しも、前回リポートで示した「２６年度後半から２７年度末」のままとした。

植田和男総裁は決定会合後に開く記者会見で、決定内容を説明する。円安や長期金利の上昇が続くなか、市場では、今後の利上げを巡る植田氏の発言内容に関心が集まっている。