秀吉の天下取りを支えた＜天才軍師＞！しかし晩年の秀吉からは家康以上に恐れられ、結果冷遇されたとも…演じるのは倉悠貴さん『豊臣兄弟！』キャスト発表
放送開始『豊臣兄弟！』
2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。
さっそく盛り上がりを見せる中、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。
今回は戦乱の世を代表する”天才軍師”をご紹介！
【物語】
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！
主人公は天下人の弟・豊臣秀長。
歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！
黒田官兵衛
ーー秀吉に仕えた軍師。織田と毛利の勢力争いの前線・播磨（兵庫県西部）で小寺家に仕えていたが、秀吉が播磨攻略を任されたことを機に、率先して秀吉の配下に入る。竹中半兵衛に対抗心を燃やす。
NHK『豊臣兄弟！』
＜コメント＞
■出演のオファーを受けたときの率直なお気持ちをお願いします。
オファーをいただく前から、一視聴者として拝見する予定だったので、とても驚きました。歴史ある大河ドラマで、黒田官兵衛という大役を仰せつかり、光栄です。
■演じるうえでの意気込みをお願いします。
天才軍師として名高い黒田官兵衛ですが、若さ故野心を持つ彼がどう大成していくのか、この「豊臣兄弟！」でしか観ることができない官兵衛を観れると思います。
錚々たる俳優陣の中、尽力します。
【放送予定】
［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分
［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分
［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分
【作】八津弘幸
【音楽】木村秀彬
【語り】安藤サクラ
【出演】仲野太賀 池松壮亮 他
【時代考証】黒田基樹、柴 裕之
【制作統括】松川博敬、堀内裕介
【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）
【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正
