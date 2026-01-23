香取慎吾が心動かされる一杯は？TBS系列局が「No.1ご当地ラーメン」を競う『JNN22局がタッグ！天下分け麺の戦い〜わが街のラーメン国宝』が28日から順次放送

TBS系列22局（東京、大阪、名古屋などを除く）では、1月28日（水）から順次『JNN22局がタッグ！天下分け麺の戦い〜わが街のラーメン国宝』を放送します。

【写真】炭鉱の町・宇部市で愛される「くさうま」な一杯

この番組は、TBS系列であるJNN22局が初めて合同で番組制作をするプロジェクト。テーマは「ご当地ラーメン」です。

札幌の味噌ラーメンや博多のとんこつラーメンなど全国的な知名度はなくても、その地域では絶大な人気を誇る「ご当地ラーメン」を、各局が総力を挙げて取材。

2027年夏まで全4回にわたり、全22局の「ご当地ラーメン」を網羅します。

番組のＭＣを務めるのは香取慎吾さん。香取さんは、全22局の「ご当地ラーメン」から「わざわざ現地に行って食べたい」国宝級の一杯を決めるという大役を担います。



ナンバーワンに輝くのはどのご当地ラーメン？

初回の放送では、IBC岩手放送（岩手県）、信越放送（長野県）、テレビ山口（山口県）、あいテレビ（愛媛県）、琉球放送（沖縄県）の5局が、1杯のラーメンに隠されたその土地ならではの歴史、産業、そして人間ドラマを描いた渾身のVTRを制作。

加えてスタジオでは、担当ディレクターらが「追加プレゼン」を披露。香取に珠玉のスープや麺を「ちょこっと」試食してもらったり、地元と中継をつないだり…各局が工夫を凝らしたプレゼンで「わが街のラーメン」を全力アピールします。

香取さんの手元には、VTRやプレゼンを通じて「食べたい！」「行きたい！」と心が揺さぶられた瞬間にポイントとしてカウントされる「箸上げスイッチ」を用意。合計ポイント数の多さで各放送回のNo.1ラーメンが選ばれ、全4回の放送を通じて一杯の国宝級ラーメンを決定します。

そして、選ばれた「真のラーメン国宝」の地へは、香取さんが実際に訪れてそのラーメンを堪能します！

記念すべき初回放送は岩手県、長野県、山口県、愛媛県、沖縄県の5局。果たしてNo.1ラーメンに輝くのはどこの「ご当地ラーメン」なのか？



香取慎吾さんコメント

「ラーメンが有名な所」って色々あるじゃないですか。そうではない地域に本当に深掘りした、こんなラーメンあったんだ！ というのが知れて楽しかったです。

ラーメンは「国民食」だと思っていましたが、より深いところに美味しさとか、 その地域の人たちの思いがすごい詰まってるんだなと思いました。

番組を観たら、さらにラーメンが好きになって食べたくなると思います！

初回放送の「ご当地ラーメン」ラインナップ

▼IBC岩手放送（岩手県）

「鉄と魚の町」釜石で労働者や漁師の胃袋を素早く満たすために開発された「釜石ラーメン」 。震災を乗り越え、街の復興のシンボルともなった琥珀色の一杯を紹介する。

▼信越放送（長野県）

かつて長野市の歓楽街・権堂で愛され、惜しまれつつ閉店した中華そばの名店「光蘭」 。

その味を復活させたのはライバル店主たちだった。伝説の味が熱い友情で蘇る。

▼テレビ山口（山口県）

「くさうま」な一杯、炭鉱の町・宇部市で愛される「宇部ラーメン」。明治期から続く独立独歩の精神『宇部モンロー主義』を生み出した強烈な一杯の秘密に迫る。

▼あいテレビ（愛媛県）

長崎とは違う、鶏ガラしょうゆベースの「八幡浜ちゃんぽん」 。カフェや寿司屋、カラオケ店までがオリジナルの一杯を提供する独自進化を遂げている。

▼琉球放送（沖縄県）

「麺といえば沖縄そば」という独自の食文化を持つ沖縄。ラーメン不毛の地とも言われたこの島で、あえて沖縄そばチェーン店が開発した「鶏白湯ラーメン」が登場。