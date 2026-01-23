【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】「私のせいで〜」親戚中に同情を訴える＜第19話＞#4コマ母道場
義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！ しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？ あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？ それとも子どものために、関係修復をはかりますか？
第19話 策士カオリさん【セリナの気持ち】
【編集部コメント】
カオリさんは、わざとらしく「例の話題」に切り込みました。もちろん事前にセリナさんとユウトさんには打ち合わせ済みです。一方の義両親は、セリナさんと「なぜもめたのか」について隠しておきたかったようで、この話題に慌てはじめています。そりゃそうですよね、親戚には「嫁がわがままで」とウソをついていたのですから。しかしセリナさんの涙ながらの演技により、弟や妹をバカにして不仲になったことがみんなにバレてしまいました。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
