¡¡ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÌÄ³¤Í£(27)¤¬Ê·°Ïµ¤¤ò¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÌÄ³¤¡£¥ß¥Ë¾æ¤Î¹õ¤¤¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥É¥ì¥¹¤Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤Ç·è¤á¤¿¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Áõ¤¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ößê¤Ó¤ä¤«¤Ê²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÁõ¾þ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º¾¯½÷¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÁõ¤¤¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¡¼¡¢¤Ê¤ó¤«¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¡×¡Ö¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ê»Ñ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°²á¤®¤ÆâÁ¤·¤¤¡×¡Öµ¤¼è¤ê²á¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ò°û¤ß¤Ç¹ë²÷¤Ê½÷À¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÌÄ³¤¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Çº£ÅÄÈþºù±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ë¿·Ê¹¼Ò¤ÎÆ±Î½¤Ç¼ò¤¬Æþ¤ë¤È¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾®ÅÄ¶×»ÒÌò¤ò¹¥±é¡£NHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£