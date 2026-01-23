絢香、10歳長女＆6歳次女の2ショットを公開「大きくなりましたね」「脚長っ」 夫は水嶋ヒロ
シンガー・ソングライターの絢香（38）が23日、自身のインスタグラムを更新。長女（10）＆次女（6）の2ショットを公開した。
【写真】「脚長っ」絢香が公開した10歳長女＆6歳次女の2ショット
「パワー充電の日々」とつづり、3枚の写真をアップ。「家族との時間」と説明した写真には、広大な海を楽しむ長女と次女の後ろ姿が収められている。
ほかにも、「手作りあんこ（炊飯器で簡単）」「美しい空」と日常ショットをアップ。「心の波が穏やかな時期も絶対に必要 もうすぐ楽曲制作スタート」と気合十分につづった。
この投稿には、「2人とも大きくなったね〜って写真見てしみじみ 素敵な写真」「娘ちゃん達また背伸びたね!!脚長っ」「大きくなりましたね！成長が早い」「美しい景色にほっこりしました」「手作りあんこいいですね！」など、さまざまな反響が寄せられている。
絢香は2009年2月に俳優で実業家の水嶋ヒロ（41）と結婚。15年6月に第1子女児、19年10月に第2子女児が誕生した。
