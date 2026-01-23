松のやに“シュクメルリ”が登場 自慢の「チキンかつ」とにんにくソース＆とろ〜りチーズが融合
松屋フーズでは、とんかつ専門店の「松のや」において28日午後3時より、『シュクメルリチキンかつ定食』（税込990円／単品730円）を発売する。
【写真】サクっとおいしい『オニオンチーズチキンかつ』2種
松屋で販売のたびに大きな話題を呼ぶジョージア料理「シュクメルリ」。2020年1月に全国の松屋にて販売を開始した『シュクメルリ鍋定食』は好評となり、「第2回松屋復刻メニュー総選挙」「第3回松屋復刻メニュー総選挙」にて1位を獲得するほどの人気メニューとなった。
今回、「シュクメルリ」が松のや自慢の「チキンかつ」と融合し、新たなパワーアップを遂げて登場する。『シュクメルリチキンかつ定食』は、にんにくのガツンとした風味が効いた濃厚なソースと、とろ〜りチーズを使用。同店ならではの「外はサクッ、中はジュワッ」としたチキンかつをぜいたくに合わせた。ゴロっとしたサツマイモも使用し、食べ応えも満点で背徳感たっぷりの一皿となっている。
