¸æÖÖ»³ÁÊ¾Ù¤Ç¹ñ¤Ê¤É¤ÎÇå½þÇ§¤á¤Ê¤¤È½·è³ÎÄê¡ÄºÇ¹âºÛ¤¬°äÂ²Â¦¤Î¾å¹ð´þµÑ¡¡µ¤¾ÝÄ£¡Ö²Ð»³ËÉºÒ¾ðÊó¤òÅ¬»þÅª³Î¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤ë¡×
2014Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¸æÖÖ»³¤ÎÊ®²Ð¤ò¤á¤°¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Î°äÂ²¤é¤¬¹ñ¤Ê¤É¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï°äÂ²Â¦¤Î¾å¹ð¤ò´þµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2014Ç¯9·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¸æÖÖ»³¤ÎÊ®²Ð¤Ç¤Ï58¿Í¤¬»àË´¤·5¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢°äÂ²¤é32¿Í¤Ïµ¤¾ÝÄ£¤¬Ê®²ÐÁ°¤Ë·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤ò°ú¤¾å¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤ÈÄ¹Ìî¸©¤Ë·×3²¯7600Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¿³¤ËÂ³¤¡¢Æó¿³¤ÎÅìµþ¹âºÛ¤â¡ÖÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤ò°ú¤¾å¤²¤º¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿È½ÃÇ¤¬Ãø¤·¤¯¹çÍýÀ¤ò·ç¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤òÂà¤±¤¿¤¿¤á¡¢°äÂ²¤é¤Ï¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ë¾å¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï1·î21ÆüÉÕ¤±¤Ç¾å¹ð¤òÂà¤±¤ë·èÄê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¹ñ¤Ê¤É¤ÎÇå½þ¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤·¤¿È½·è¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡Ö²Ð»³³èÆ°¤Î´Æ»ë¤äÉ¾²Áµ»½Ñ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê®²Ð·ÙÊóÅù¤Î²Ð»³ËÉºÒ¾ðÊó¤òÅ¬»þÅª³Î¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£