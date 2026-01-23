お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（43）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。仲良しの人気コメンテーターとの交流を明かした。

この日は元衆院議員の金子恵美氏とそろって登場。金子氏との関わりを問われた青木は「同じ事務所で」と回答した。

さらに「うちの次男と、金子さんのお宅の長男が、同じ学校で仲良しで同級生なんですよ」と“ママ友”でもあると打ち明けた。

金子氏は「子供同士でお泊まりしたりとか、夜は2人で飲んだりとかしてます」とも自宅で“ママ飲み”をする仲だとも告白して目を細めた。

青木は金子氏について「テレビでは生放送で結構いろいろと強くお話されているイメージが。チャキチャキされていますけど、普段はホワーっとして可愛いらしいですよね。酔っ払うと特に」とぶっちゃけ、金子氏も「途中寝ちゃうしね、私ね」と苦笑した。

青木は笑いながら「寝ちゃうし覚えてないし」と続け、金子氏は「3時ぐらいまでうちで飲んでね」。青木は「子供が泊まりに行かせてもらっていて。私はちょっと途中でお邪魔して、途中で帰るみたいな」と振り返った。