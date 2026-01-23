『トッケビ』出演したコン・ユ、無造作な“ふわふわヘア”で“オフ感満載”ショット「子供みたいな笑顔が最高」「額縁の絵のよう」
韓国俳優のコン・ユ（46）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。パリのホテルで過ごすちゃめっ気あふれる姿が公開された。
【写真】「笑顔とクシュクシュヘア」“オフ感満載”なコン・ユ
投稿では、コーヒーカップを片手にほほ笑みを見せる姿や、満面の笑みでくつろいだ様子を披露している。ほかにも、コートをまとった姿や撮影オフショットのようなタブレット画面もアップされ、無造作なふわふわなヘアスタイルが印象的な写真となっていた。
この投稿に「子供みたいな笑顔が最高ー」「笑顔とクシュクシュヘアに癒やされました」「サランヘヨ〜」「笑顔がすてき」「うわ〜 hairstyleが柔らかでコン・ユ氏にとても善く似合ってますねぇ 額縁の絵のようで素敵です」などと、コン・ユの“オフ感満載”の姿に反響が集まっている。
コン・ユは、2007年に主演を務めたドラマ『コーヒープリンス1号店』がヒット。16年の映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』も大ヒットを記録し、同年のドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』では、第53回百想芸術大賞の最優秀男優賞を受賞した。21年のドラマ『イカゲーム』では“イカれたゲーム”へ案内した謎のセールスマンを演じている。
【写真】「笑顔とクシュクシュヘア」“オフ感満載”なコン・ユ
投稿では、コーヒーカップを片手にほほ笑みを見せる姿や、満面の笑みでくつろいだ様子を披露している。ほかにも、コートをまとった姿や撮影オフショットのようなタブレット画面もアップされ、無造作なふわふわなヘアスタイルが印象的な写真となっていた。
コン・ユは、2007年に主演を務めたドラマ『コーヒープリンス1号店』がヒット。16年の映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』も大ヒットを記録し、同年のドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』では、第53回百想芸術大賞の最優秀男優賞を受賞した。21年のドラマ『イカゲーム』では“イカれたゲーム”へ案内した謎のセールスマンを演じている。