毛利元就が戦場で用いたとされる軍幟＝山口県指定文化財、毛利博物館所蔵

厚木市は２４日から、あつぎ郷土博物館（同市下川入）で市制７０周年記念展示「寿−毛利家と共に−」を開催する。戦国時代の有力大名、毛利氏の発祥の地が厚木市であることにちなみ、山口県防府市の毛利博物館所蔵の２６点を借り受けて展示する。毛利元就（もとなり）が戦場で使ったとされる旗や、毛利氏の先祖に当たる大江広元の鞭（むち）など貴重な品々が展示される。３月１日まで。

源頼朝の側近で鎌倉幕府の政所（まんどころ）の別当を務めた大江広元の四男季光（すえみつ）が毛利荘（現在の厚木市、愛川町、清川村周辺）の地頭職となり、毛利氏を名乗った。戦国大名の毛利元就が季光の子孫に当たることから、厚木市は毛利氏発祥の地とされる。

展示される「毛利氏軍幟（のぼり）」は元就が戦場で使用したと伝えられるのぼり旗で、山口県指定文化財となっている。元就の長男隆元（たかもと）が自筆の和歌を書いたと伝わる扇子（同県指定文化財）、大江広元所有の鞭と袋（同）、広元の肖像画など毛利家に関わる品が並ぶ。同県外では初展示の品も多いという。毛利博物館は長州藩主だった毛利氏の本邸を使った博物館で、毛利氏関連など約２万点を収蔵する。