NHK「おかあさんといっしょ」の第16代「うたのおねえさん」を務めた歌手の神崎ゆう子（59）が23日までにインスタグラムを更新。同番組で第10代「たいそうのおにいさん」を務めた「ひろみちおにいさん」ことタレント佐藤弘道（57）と再会したツーショットを公開した。

神崎は「今日は弘道お兄さんに会えました」と、フジテレビの廊下で会ったという佐藤とのツーショットをアップ。「あ！弘道お兄さんの声だ！」「ど！スッピンだけど楽屋からノコノコ出てみたら 会えた〜！」「嬉しくて抱きつく」と再会した状況も記した。

「ゆう子姉、コンタクトも入れてない私服のどっ！スッピン初公開ですが」と明かした上で、「私の入り時間と弘道くんの終わり時間が同じで、そんなことより会いたかったのです どこで会っても嬉しいな」と再会に感激。ハッシュタグで「#弘道お兄さん元気でした」「#フジテレビの廊下でひと騒ぎ」などと記した。

佐藤は24年6月に脊髄梗塞を発症、下半身まひになり入院。同年8月退院、9月「おかあさんといっしょ」特番収録で仕事復帰。現在も後遺症と向き合っている。