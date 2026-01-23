大人の「今日好き」Kirari「おふろまえ」へそピ輝くキャミ姿「セクシーで素敵」「眼福」と反響
【モデルプレス＝2026/01/23】インスタグラマーでモデルのKirariが1月21日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を投稿し、話題になっている。
【写真】大人の「今日好き」参加美女「美しすぎて眼福」ボディライン際立つキャミ姿
Kirariは「おふろまえ」とつづり、キャミソール姿を披露。アップスタイルの髪型にへそピアスが輝く姿で、美しいウエストや肩のラインが際立つ写真を公開している。
この投稿には「スタイル良すぎ」「セクシーで素敵」「美しすぎて眼福」「ビジュが強すぎる」などといったコメントが寄せられている。
Kirariは、Instagramの投稿が話題になり2019年に芸能活動を開始。2021年にはフジテレビ系「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜5時25分〜8時14分）の企画「イマドキ」のイマドキガールやABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」から派生した番組「明日も好きでいて、いいですか？」（2022年）に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Kirari「おふろまえ」ショットで美くびれ
◆Kirariのキャミソールショットに反響
【Not Sponsored 記事】