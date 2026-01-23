阿部顕嵐＆岩橋玄樹、9年ぶり再共演で“エモい”展開「青春時代を一緒に過ごした大切な仲間」きつねダンスも披露【モデルプレス独占カットあり】
【モデルプレス＝2026/01/23】俳優・阿部顕嵐の初冠番組「アランタウン」が、1月23日ひる12時よりTELASAにて独占配信スタート。ここでは、ゲストに岩橋玄樹を迎えた初回の見どころを紹介する。
【写真】阿部顕嵐＆岩橋玄樹、素の表情見せたモデルプレス独占カット
「BLドラマの主演になりました」シリーズをはじめ、ドラマ、映画、舞台と多方面に活躍の場を広げ続ける、多趣味な阿部が、自身の趣味と関心がたっぷり詰まった夢の街の“市長”になるべく、全国の優れた施設を視察して回り、夢の街を創造していくTELASAオリジナルのまちづくりシミュレーションバラエティ「アランタウン」。
1月16日の情報解禁で、初回ゲストに岩橋の登場が発表されると、SNS上では中学時代からの仲である2人がおよそ9年ぶりの番組共演を果たすことで、配信前から大きな話題に。「いわあら」としてファンの間でも親しまれていた阿部と岩橋のエモい再会で幕を開ける同番組は、2月6日までの3週連続で岩橋が出演する「北海道編」を放送する。
“市長”として阿部が初めてやってきたのは、北海道ボールパークFビレッジ内にある、エスコンフィールドHOKKAIDO。小学生から野球を始め、俳優陣による野球のドリームマッチ「ACTORS☆LEAGUE」にも出場している阿部。大のジャイアンツファンで、始球式も務めたことのある岩橋。野球大好きな2人が、プロ野球選手たちから「神スタジアム」と称されるエスコンフィールドへと降り立ち、選手たちが躍動するグラウンドや監督が座るベンチなどを目の当たりにすると興奮の様子。
さらには、VIP専用のラウンジや世界初のフィールドを見ながら楽しめるサウナ、ダルビッシュ有投手、大谷翔平選手をモチーフにした球場内にあるホテルのスイートルームなど、2023年に開業したばかりの最新設備の数々に、驚きの表情を見せる。阿部＆岩橋による貴重な可愛すぎるきつねダンスやアミューズメントエリアでのガチンコバッティング対決など、ここでしか見ることのできない素で楽しむ2人が満載。エスコンフィールドHOKKAIDOでのラストには、コテージで2人きりで思い出を語り合う場面も。焚き火を囲みながら、「知り合ってから人生の半分が経ってる…」としみじみ話す阿部と岩橋の姿を見ることができる。
そして2月6日配信の第3話では、阿部と岩橋が乗馬に挑戦。「“市長”たるもの、馬くらい乗れなくては」ということで、本格的なカウボーイスタイルで乗馬体験に挑む。慣れない乗馬に戸惑い気味の岩橋に対し、何度か経験のある阿部はリラックスした様子。岩橋にもアドバイスを送ったり、「大丈夫？」と声をかけたりと、2人の長年にわたる絆を感じさせる場面も飛び出した。
大自然の中でジンギスカンを堪能し、「北海道最高！」と叫んだ阿部と岩橋は、「ザ・北海道」な観光スポットへ。ソフトクリームを食べ、プリントシール機での撮影も楽しんだ2人は、美しい夕陽に照らされながら、楽しかった2人での北海道旅を振り返り…？9年ぶりの共演で絆を再確認した阿部と岩橋。ファン待望の再共演で、いったいどんな表情を見せるのかが見どころだ。（modelpress編集部）
― 阿部顕嵐さんの印象を教えてください。
「アランタウン」の記念すべき初回ゲストとして呼んでいただき、とても嬉しかったです。顕嵐とは人生の半分以上を共にしている友人で、青春時代を一緒に過ごした大切な仲間です。そんな関係だからこそ、撮影も良い意味でプライベート旅行をしているような感覚で、自由に楽しむことができました。北海道という場所で、野球が大好きな僕たちにとって、本当に「好き」が詰まった貴重な経験になりました。また「アランタウン」に呼んでいただける日を楽しみにしています。
― 「アランタウン」の撮影はいかがでしたか？
今回、顕嵐と僕が本当にカメラを意識せず、心の底から楽しんでいる映像をご覧いただけると思います。どこか懐かしく、そしてエモい映像になっていますので、ぜひ楽しんでください。一緒に「アランタウン」を盛り上げていきましょう！
― 岩橋玄樹さんの印象を教えてください。
（岩橋は）昔から変わってないなぁと改めて感じましたし、一緒に撮影して2人とも素の野球大好き少年が出てしまったので少し心配です（笑）。元気そうでよかったです。
1話：1月23日（金）ひる12時
【プロ野球チームを作りたいwith岩橋玄樹】前編
2話：1月30日（金）ひる12時
【プロ野球チームを作りたいwith岩橋玄樹】後編
3話：2月6日（金）ひる12時
【北海道をもっと視察しますwith岩橋玄樹】
【Not Sponsored 記事】
【写真】阿部顕嵐＆岩橋玄樹、素の表情見せたモデルプレス独占カット
◆阿部顕嵐＆岩橋玄樹、9年ぶり再共演で「アランタウン」スタート
「BLドラマの主演になりました」シリーズをはじめ、ドラマ、映画、舞台と多方面に活躍の場を広げ続ける、多趣味な阿部が、自身の趣味と関心がたっぷり詰まった夢の街の“市長”になるべく、全国の優れた施設を視察して回り、夢の街を創造していくTELASAオリジナルのまちづくりシミュレーションバラエティ「アランタウン」。
◆“野球大好き”阿部顕嵐＆岩橋玄樹「神スタジアム」でダンス披露
“市長”として阿部が初めてやってきたのは、北海道ボールパークFビレッジ内にある、エスコンフィールドHOKKAIDO。小学生から野球を始め、俳優陣による野球のドリームマッチ「ACTORS☆LEAGUE」にも出場している阿部。大のジャイアンツファンで、始球式も務めたことのある岩橋。野球大好きな2人が、プロ野球選手たちから「神スタジアム」と称されるエスコンフィールドへと降り立ち、選手たちが躍動するグラウンドや監督が座るベンチなどを目の当たりにすると興奮の様子。
さらには、VIP専用のラウンジや世界初のフィールドを見ながら楽しめるサウナ、ダルビッシュ有投手、大谷翔平選手をモチーフにした球場内にあるホテルのスイートルームなど、2023年に開業したばかりの最新設備の数々に、驚きの表情を見せる。阿部＆岩橋による貴重な可愛すぎるきつねダンスやアミューズメントエリアでのガチンコバッティング対決など、ここでしか見ることのできない素で楽しむ2人が満載。エスコンフィールドHOKKAIDOでのラストには、コテージで2人きりで思い出を語り合う場面も。焚き火を囲みながら、「知り合ってから人生の半分が経ってる…」としみじみ話す阿部と岩橋の姿を見ることができる。
◆阿部顕嵐＆岩橋玄樹、北海道で深まった“いわあら”16年の絆
そして2月6日配信の第3話では、阿部と岩橋が乗馬に挑戦。「“市長”たるもの、馬くらい乗れなくては」ということで、本格的なカウボーイスタイルで乗馬体験に挑む。慣れない乗馬に戸惑い気味の岩橋に対し、何度か経験のある阿部はリラックスした様子。岩橋にもアドバイスを送ったり、「大丈夫？」と声をかけたりと、2人の長年にわたる絆を感じさせる場面も飛び出した。
大自然の中でジンギスカンを堪能し、「北海道最高！」と叫んだ阿部と岩橋は、「ザ・北海道」な観光スポットへ。ソフトクリームを食べ、プリントシール機での撮影も楽しんだ2人は、美しい夕陽に照らされながら、楽しかった2人での北海道旅を振り返り…？9年ぶりの共演で絆を再確認した阿部と岩橋。ファン待望の再共演で、いったいどんな表情を見せるのかが見どころだ。（modelpress編集部）
◆岩橋玄樹 コメント
― 阿部顕嵐さんの印象を教えてください。
「アランタウン」の記念すべき初回ゲストとして呼んでいただき、とても嬉しかったです。顕嵐とは人生の半分以上を共にしている友人で、青春時代を一緒に過ごした大切な仲間です。そんな関係だからこそ、撮影も良い意味でプライベート旅行をしているような感覚で、自由に楽しむことができました。北海道という場所で、野球が大好きな僕たちにとって、本当に「好き」が詰まった貴重な経験になりました。また「アランタウン」に呼んでいただける日を楽しみにしています。
― 「アランタウン」の撮影はいかがでしたか？
今回、顕嵐と僕が本当にカメラを意識せず、心の底から楽しんでいる映像をご覧いただけると思います。どこか懐かしく、そしてエモい映像になっていますので、ぜひ楽しんでください。一緒に「アランタウン」を盛り上げていきましょう！
◆阿部顕嵐 コメント
― 岩橋玄樹さんの印象を教えてください。
（岩橋は）昔から変わってないなぁと改めて感じましたし、一緒に撮影して2人とも素の野球大好き少年が出てしまったので少し心配です（笑）。元気そうでよかったです。
◆「アランタウン」配信日時
1話：1月23日（金）ひる12時
【プロ野球チームを作りたいwith岩橋玄樹】前編
2話：1月30日（金）ひる12時
【プロ野球チームを作りたいwith岩橋玄樹】後編
3話：2月6日（金）ひる12時
【北海道をもっと視察しますwith岩橋玄樹】
【Not Sponsored 記事】