櫻坂46森田ひかる、メンバーの手に“あごのせ”「櫻撮」先行カット解禁
【モデルプレス＝2026/01/23】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）」（3月17日発売／講談社）より、先行カットが公開された。
【写真】20歳櫻坂46人気メン「小さい頃からずっと可愛い」面影溢れる幼少期ショット
今回公開されたのは、櫻坂46のシングルで複数回センターを務める森田の“あごのせ”ショット。写真はメンバーの武元唯衣が撮影したもので、身長150cmの小柄な森田が、武元の手にちょこんと“あごのせ”する様子が小動物のようで可愛らしいカットとなっている。写真集「櫻撮」では、これまで週刊誌「FRIDAY」の連載で掲載されていたカットに加えて、大量の未公開カットを掲載予定。写真集に掲載されるカットのうち、約半数が初公開カットになる予定だ。（modelpress編集部）
【タイトル】櫻坂46写真集 櫻撮（さくさつ）VOL.01
【発売日】2026年3月17日（火）
【撮影】櫻坂46
【版元】講談社
【カバー展開】4種類
1.通常版／2.HMV限定版／3.楽天限定版／4.アマゾン限定版
※中ページは同じもの
◆「櫻撮」森田ひかるの“あごのせ”ショット解禁
◆写真集情報
