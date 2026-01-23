木村沙織、家族顔出し3ショット公開 Dream Ayaが撮影「息子さんおめめクリクリ」「可愛いしかない」と反響
【モデルプレス＝2026/01/23】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が1月22日、自身のInstagramを更新。家族ショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】39歳元バレー選手「息子さんおめめクリクリ」Dream Aya撮影の家族ショット
木村は「もうすぐバレンタインデー」「あやちゃん手作りの小物達に囲まれて 可愛い写真撮ってもらって嬉しい〜」とつづり、Dream Ayaが撮影したという家族ショットを公開。家族3人で微笑むショットや、小物の板チョコをかじってしまった長男のソロショットなどを披露し「宝物」と嬉しさをにじませている。
この投稿に「素敵な家族写真」「可愛いしかない」「チョコかじる姿にキュン」「息子さんおめめクリクリ」「癒やされました」などと話題が集まっている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆木村沙織、家族ショット公開
◆木村沙織の投稿に反響
