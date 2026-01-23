ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > しけのため 「フェリーはいびすかす」が24日谷山港発の便A… しけのため 「フェリーはいびすかす」が24日谷山港発の便～25日にかけて全便欠航 鹿児島 しけのため 「フェリーはいびすかす」が24日谷山港発の便～25日にかけて全便欠航 鹿児島 2026年1月23日 11時31分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ しけのため、鹿児島と種子島・屋久島を結ぶ「フェリーはいびすかす」はあす24日午後6時に谷山港を出港する便からあさって25日にかけて全便を欠航するということです。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【鹿児島県 大雪情報】薩摩地方山地５ｃｍ・平地１ｃｍ 大隅地方山地３ｃｍ「雪のシミュレーション」積雪や路面凍結に注意 桜島フェリー エンジン不具合でダイヤに乱れ 「放火してごみステーションを燃やした」「他にもやった」器物損壊容疑で20歳～16歳の男女３人逮捕 桜島で相次ぐ他の不審火にも関与か 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, 東京, 墓, 慰霊祭, 葬祭, 上田, 床暖房, 住宅, 置床工事, 介護タクシー