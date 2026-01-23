マレーシア移住の優木まおみ「めっちゃ綺麗にできた」卵焼き公開「厚みが絶妙」「売り物みたい」の声
【モデルプレス＝2026/01/23】タレントの優木まおみが1月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、注目を集めている。
【写真】マレーシア移住の2児のママタレ「厚みが絶妙」綺麗に巻かれた卵焼き
優木は「卵焼き めっちゃ綺麗にできた」とつづり、写真を投稿。こんがりと薄く焼色が付き、形の整った卵焼きが披露されている。
この投稿に「料理上手」「美味しそう」「厚みが絶妙」「売り物みたい」「かぶりつきたい」「綺麗に作るコツが知りたい」などと反響が集まっている。
優木は、2013年に一般男性と結婚し、2014年に長女、2017年に次女が誕生。2025年5月24日に自身のInstagramを通じて、同年8月からマレーシアに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】マレーシア移住の2児のママタレ「厚みが絶妙」綺麗に巻かれた卵焼き
◆優木まおみ、卵焼き公開
優木は「卵焼き めっちゃ綺麗にできた」とつづり、写真を投稿。こんがりと薄く焼色が付き、形の整った卵焼きが披露されている。
◆優木まおみの投稿に反響
この投稿に「料理上手」「美味しそう」「厚みが絶妙」「売り物みたい」「かぶりつきたい」「綺麗に作るコツが知りたい」などと反響が集まっている。
優木は、2013年に一般男性と結婚し、2014年に長女、2017年に次女が誕生。2025年5月24日に自身のInstagramを通じて、同年8月からマレーシアに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】