日南まみ、『FLASH』で魅せる艶美グラビア♡ 井上尚弥戦で起こった転機とは
18歳の鮮烈！虹咲カリナの初表紙＆巻頭10P、カンヌで話題・齊藤京子の素顔撮、日南まみ、小野たまり、ミスFLASH2026・板野優花、Sakura掲載の『FLASH』は1月20日(火)発売
「レースアンバサダーアワード2024」受賞の日南まみ『FLASH』で魅せる大人の色香
レースクイーンやBreakingDownのラウンドガールとして活躍する日南まみが、1月20日発売の『FLASH』に登場した。30歳という節目を迎えた彼女。誌面では6ページにわたり、大人の余裕と気品を感じさせる洗練されたグラビアを披露している。
インタビューでは、自身のキャリアを大きく変えた出来事についても言及。ボクシング・井上尚弥の試合でラウンドガールを務めた際、SNSのフォロワーが爆発的に増加したことが大きな転機になったと明かしている。
【プロフィール】
日南まみ（ひなみ・まみ）
30歳 1995年12月13日生まれ 北海道出身
T160
2020年にレースクイーンデビュー。2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でメディバンネップリ賞を受賞。2025年よりBreakingDownのラウンドガール「Breaking Girl」としても活躍している。
そのほか最新情報は公式X（@mami_hinami）、公式Instagram（＠maaamiy）にて
【クレジット】
日南まみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央
【デジタル告知】
FLASHデジタル写真集『Lacy Dream』が「kokode degital」（ココデジ）＆各電子書店で発売！