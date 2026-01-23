◆大相撲 ▽初場所１３日目（２３日、両国国技館）

東序ノ口１７枚目・蒼富士（伊勢ケ浜）が、西序二段９８枚目・達ノ海（伊勢ノ海）を押し出して、７戦全勝とした。「引かないことを意識して、引いたところを前に出ようと思っていた。復帰の場所で全勝できて、自分の中でも自信になった」と振り返った。

自身の一番前では同じく６戦全勝だった同部屋で、神奈川・旭丘高の先輩の東序ノ口１９枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が勝利。「（旭富士に）『絶対決定戦に来いよ』と言われていた。親方にも決定戦をやれるようにと言われた」と気合を入れた。

蒼富士は２３年秋場所で左膝の大けがを負い。３度の手術を経て、一時の復帰もあったが、再び今場所から土俵に戻ってきた。リハビリ期間中には２４年に亡くなった父・博文さんから「各段で優勝をしよう」と励まされ、苦しいリハビリを耐え抜いた。「父が背中を押してくれたおかげで、きついリハビリとトレーニングを乗り越えられて、絶対負けない気持ちになれた。父との約束を果たしたい」と、千秋楽に行われる旭富士との優勝決定戦を見据えた。