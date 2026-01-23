２３日前引けの日経平均株価は前日比１８１円４６銭高の５万３８７０円３５銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億２０９５万株、売買代金概算は３兆１３８０億円。値上がり銘柄数は１０００、値下がり銘柄数は５３２、変わらずは６９銘柄だった。



日経平均株価は上昇。前日の米株式市場では、ＮＹダウが３０６ドル高と値を上げた。トランプ米大統領が欧州８カ国に対して課す予定だった追加関税を取り下げ、米欧対立への警戒が後退した。米国株が上昇したことが好感され、日経平均株価は値を上げてスタートした。ただ、米国市場の引け後に発表されたインテル＜ＩＮＴＣ＞の決算内容がさえなかったことが警戒され、日本の半導体関連株の一部が軟調となり、日経平均株価はマイナス圏に転じる場面があった。しかし、売り一巡後はプラス圏に転じ持ち直した。きょうは日銀の金融政策決定会合の結果発表が予定されており、市場の反応が注目されている。



個別銘柄では、ディスコ＜6146＞やアドバンテスト＜6857＞が高く、任天堂＜7974＞や三菱重工業＜7011＞が堅調。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞が値を上げ、トヨタ自動車＜7203＞が上昇した。半面、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やレーザーテック＜6920＞、東京エレクトロン＜8035＞、ソフトバンクグループ＜9984＞が安く、フジクラ＜5803＞や川崎重工業＜7012＞が値を下げた。



