「国宝」キービジュアル

(C)吉田修一／朝日新聞出版 (C)2025 映画「国宝」製作委員会

米現地時間1月23日、第98回アカデミー賞のノミネート作品が発表され、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞に、映画「国宝」がノミネートされた。メイクアップ＆ヘアスタイリング賞のノミネートは日本映画では初。

第98回アカデミー賞授賞式は、米国時間3月15日にロサンゼルスのドルビー・シアターで行なわれる。

李相日監督 コメント

この映画は、当初の予想を遥かに超えて逞しく育った。

その美しさは、アメリカをはじめ世界の人々までを魅了し、我々に大いなる驚きと喜びを与えてくれた。

中でもオスカーのノミネートは格別で、最上の喜びだ。

なんて親孝行な子なんだろう。生まれてくれてありがとう

豊川京子(ヘアメイク)、日比野直美(歌舞伎メイク)、西松忠(歌舞伎床山)コメント

アカデミー協会のみなさま、ありがとうございます。

アメリカのアカデミー賞にノミネートされた事は本当に喜ばしい限りです。

他作品のヘア＆メイキャップがとても素晴らしかったのでノミネートされた事は素晴らしいです。

この映画には欠かせない歌舞伎シーンでの白塗りのメイク、歌舞伎かつらが評価された事を喜ばしく思います。

そして50年間の人生の流れの表現も評価して頂けた事がとても嬉しいです。

この作品に携われた事を幸せに思います。監督、プロデューサー、全スタッフ、そしてキャストの皆様に感謝致します。ありがとうございました。