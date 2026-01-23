NZ中銀総裁 さらなる情報を待ち最新のインフレデータを慎重に分析 NZ中銀総裁 さらなる情報を待ち最新のインフレデータを慎重に分析

リンクをコピーする みんなの感想は？

NZ中銀総裁 さらなる情報を待ち最新のインフレデータを慎重に分析



ブレマンNZ中銀総裁は、2月会合前に入ってくるデータを総合的に評価することが重要だと指摘。一部のデータは経済回復がやや力強くなっていること示すが、状況はまだ不透明。さらなる情報を待ち最新のインフレデータを慎重に分析する。



きょう発表されたNZ第4四半期CPIは伸びが加速、24年第2四半期以来の高水準となった。前年比+3.1%と中銀目標範囲（1-3%）の上限を突破したことで、一部で早期利上げ期待が広がっている。市場の利上げ観測についてブレマン総裁はコメントを控えた。

外部サイト