A90J 83型「XRJ-83A90J」

ソニーは1月22日、2021年～2023年モデルのブラビア向けに、ネットワーク経由でPlayStationを遠隔操作してゲームなどを楽しめる「PS Remote Play」アプリへの対応、コントローラー「DualSense/DUALSHOCK 4」への対応などを含むソフトウェアアップデートの提供を開始した。対象機種は「A90J」シリーズや「A80J」シリーズ、「A80L」シリーズなど。

そのほか、DMM.comアプリのコンテンツ再生時の不具合改善、そのほか軽微な不具合の修正なども行なわれている。

アップデート後のソフトウェアバージョンは「PKG6.8160.****JPA」。ネットワークダウンロード、またはUSBメモリによるアップデートができる。

対象機種は以下のとおり。

XRJ-83A90J/XRJ-65A90J/XRJ-55A90J XRJ-77A80J/XRJ-65A80J/XRJ-55A80J XRJ-85X95J/XRJ-75X95J/XRJ-65X95J XRJ-75X90J/XRJ-65X90J/XRJ-55X90J/XRJ-50X90J KJ-75X85J/KJ-65X85J/KJ-55X85J/KJ-50X85J/KJ-43X85J KJ-65X80J/KJ-55X80J/KJ-50X80J/KJ-43X80JXRJ-65A95K/XRJ-55A95K XRJ-77A80K/XRJ-65A80K/XRJ-55A80K XRJ-48A90K/XRJ-42A90K XRJ-85X95K/XRJ-75X95K/XRJ-65X95K XRJ-85X90K/XRJ-75X90K/XRJ-65X90K/XRJ-55X90K/XRJ-50X90K KJ-55X85K/KJ-50X85K/KJ-43X85K KJ-75X80K/KJ-65X80K/KJ-55X80K/KJ-50X80K/KJ-43X80K KJ-75X80WK/KJ-65X80WK/KJ-55X80WK/KJ-50X80WK/KJ-43X80WKXRJ-77A80L/XRJ-65A80L/XRJ-55A80L XRJ-85X95L/XRJ-75X95L/XRJ-65X95L XRJ-85X90L/XRJ-75X90L/XRJ-65X90L/XRJ-55X90L KJ-65X85L/KJ-55X85L/ KJ-85X80L/KJ-75X80L/KJ-65X80L/KJ-55X80L/KJ-50X80L/KJ-43X80L KJ-75X75WL/KJ-65X75WL/KJ-55X75WL/KJ-50X75WL/KJ-43X75WL