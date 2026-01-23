お笑いコンビ「２丁拳銃」川谷修士の妻で、放送作家・タレントの野々村友紀子が同期芸人との３ショットを披露した。

２２日にインスタグラムで「北海道で 昨年末、同期のケンコバととザコシショウのイベントで北海道の回のゲストに呼んでもらいました。ケンコバがつまらなそうな写真なのはいつものことですので気にしないでください 直前までニコニコ喋（しゃべ）ってましたが写真撮るとなったらわざとこんな顔するんです」（原文ママ）とつづって、タレント・ケンドーコバヤシとお笑い芸人のハリウッドザコシショウと３人で笑顔の姿をアップした。「イベント内容が、大阪心斎橋筋２丁目劇場で若手の時にやっていたことと何も変わっていないおもろアホなコーナーすぎて笑いました。お客さんよりザコシが会場で１番笑っていたのでかわいかったです」と明かした。

続けて「３人のトークでは私から２人へダメ出し。ケンコバ、ザコシのＬＩＮＥのやり取りの違いもお客さんに見てもらいました。打ち上げもジンギスカンで盛り上がり、あーおもしろかった！！北海道最高！のはずだったのですが、、ザコシが仕事のため先に帰った後２軒目を巡って私とケンコバが大モメ 次の日は朝からケンコバととある番組のロケでしたが、オープニングから言い合いに！？ロケの行方は？また告知しますねー 北海道はステキでした！」と締めくくった。

この投稿には「濃いのに挟まれて」「同期だからの距離感」「美人やなあ」「今日も素敵」などの声が寄せられている。