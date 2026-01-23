配信第21弾ラインナップ

『出撃！マシンロボレスキュー』(C)サンライズ/プレックス『ウィッチハンターロビン』(C)サンライズ 『覇王大系リューナイト』(C)伊東岳彦/ 集英社・サンライズ 『無敵鋼人ダイターン３』 (C)創通・サンライズ 『天空のエスカフローネ』(C)サンライズ『ブレンパワード』(C)サンライズ 『太陽の勇者ファイバード』(C)サンライズ『機甲戦記ドラグナー』(C)創通・サンライズ

バンダイナムコフィルムワークスは、サンライズ公式YouTube チャンネル「サンライズチャンネル」にて、配信第21弾として、「天空のエスカフローネ」「ブレンパワード」など8作品を順次配信開始する。

【配信スケジュール】 2月9日[毎週月曜]～ 出撃！マシンロボレスキュー (#15～#27)2月10日[毎週火曜]～ ウィッチハンターロビン (#14～#26)最終回まで2月11日[毎週水曜]～ 覇王大系リューナイト (#26～#38)2月12日[毎週木曜]～ 無敵鋼人ダイターン3 (#27～#40)最終回まで ※#40は5月8日に配信2月13日[毎週金曜]～ 天空のエスカフローネ (#1～#6)2月14日[毎週土曜]～ 太陽の勇者ファイバード (#46～#48)最終回まで3月7日(土)～ 機甲戦記ドラグナー (#40～#48)最終回まで3月27日(金)～ ブレンパワード (#1～#6)

今回初めて第1話から配信される作品は、「天空のエスカフローネ」(1996年放送)と「ブレンパワード」(1998年放送)。

「天空のエスカフローネ」は中世ファンタジー的世界に、少女漫画的なエッセンスを加えた独特のロボットファンタジー。「ブレンパワード」は「機動戦士Vガンダム」から5年ぶりの富野由悠季監督オリジナル作品で、人気デザイナーのいのまたむつみと永野護をメインデザインに抜擢したほか、様々な試みが盛り込まれた作品となっている。

また、サンライズチャンネルで途中話まで配信していた「出撃! マシンロボレスキュー」「覇王大系リューナイト」をそれぞれ続く話数で配信を再開、「ウィッチハンターロビン」「無敵鋼人ダイターン3」「太陽の勇者ファイバード」「機甲戦記ドラグナー」は続き話数から最終回まで配信する。