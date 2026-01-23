■これまでのあらすじ

「一口ちょうだい」が苦手な夫と、平気で人の皿に手を出す妻。埋まらない溝に夫は離婚を切り出すが、妻は断固拒否。話し合いにならないと諦めた夫は「このまま一緒にいたら俺が壊れる」と引導を渡す。その夜、妻から「慰謝料払ってもらうからね！」とメールが届いて…？



妻とは、無事に離婚が成立しました。「たかが食事シェアで離婚」と思う人たちもいるでしょう。でも、本来は家族で楽しいひと時となる食事時間に、誰かが我慢するのはおかしいことのはず。

もちろん妻が俺との食事時間が苦痛となるのも嫌でした。きっと妻はこれから同じ価値観の人と好きなように食事ができて幸せになるだろうと思っています。妻との問題で、俺自身も何を自分が大切にしているかみえてきました。俺は、自分の楽しみも大切にしながら、相手のことも尊重できる人になっていきたいと思います。アプリ限定で特別編を公開中！「一口ちょうだい」で離婚となった萌花のその後とは―離婚して実家に戻った萌花。あたたかく家族が迎え入れてくれるかと思いきや、意外に塩対応で…。萌花は自分の問題点に気づくことはできるのか…？

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)