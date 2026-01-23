これからは邪魔されずに食べられる！ 慰謝料を払えと騒ぐ妻とはサヨナラ ＜一口ちょうだい妻 11話＞【夫婦の危機 まんが】
■これまでのあらすじ
「一口ちょうだい」が苦手な夫と、平気で人の皿に手を出す妻。埋まらない溝に夫は離婚を切り出すが、妻は断固拒否。話し合いにならないと諦めた夫は「このまま一緒にいたら俺が壊れる」と引導を渡す。その夜、妻から「慰謝料払ってもらうからね！」とメールが届いて…？
妻とは、無事に離婚が成立しました。
「たかが食事シェアで離婚」と思う人たちもいるでしょう。でも、本来は家族で楽しいひと時となる食事時間に、誰かが我慢するのはおかしいことのはず。
妻との問題で、俺自身も何を自分が大切にしているかみえてきました。俺は、自分の楽しみも大切にしながら、相手のことも尊重できる人になっていきたいと思います。
アプリ限定で特別編を公開中！
「一口ちょうだい」で離婚となった萌花のその後とは―
離婚して実家に戻った萌花。あたたかく家族が迎え入れてくれるかと思いきや、意外に塩対応で…。
萌花は自分の問題点に気づくことはできるのか…？
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:みゆき、イラスト:まりお
(ウーマンエキサイト編集部)