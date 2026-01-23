山田花子、家族で打ち上げパーティー 夫＆息子たちの乾杯3ショット公開「楽しそうですね」「お兄ちゃん一瞬パパに見えたわ」
お笑い芸人の山田花子（50）が20日、自身のブログを更新。今月17日によしもと道頓堀シアターで開催された「ファミリーコンサート」の打ち上げの様子を公開した。
【写真】「お兄ちゃん一瞬パパに見えたわ」「楽しそう」夫＆息子たちの乾杯3ショット披露の山田花子
今回のコンサートには、山田花子ファミリーとして夫でトランペット奏者の福島正紀氏、長男（13）、次男（9）の家族4人で出演。この日のブログで山田は「コンサートの打ち上げ」と題し、「今日の晩ごはんはファミリーコンサートのご褒美＆打ち上げで『くら寿司』」と報告し、夫と息子たちが笑顔でグラスを合わせるほほ笑ましい乾杯ショットを公開した。
コメント欄には「山田家の幸せタイムでしたね」「楽しそうですね」「お兄ちゃん一瞬パパに見えたわ」「ほっこりします」「幸せ仲良し家族を見てると同じ幸せ気分になりますね」など、さまざまな声が寄せられている。
