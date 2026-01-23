平井理央アナ、自宅の室内に設置された“ブランコ”を披露「#99キロまでオッケー」 わが子の誕生日にプレゼントされるも「私が一番乗ってるかも」
フリーアナウンサーの平井理央（43）が22日、自身のインスタグラムを更新。自宅に設置された青いブランコに乗り笑顔のショットを公開した。
【写真】「羨ましいです」「楽しそう」自宅内に設置されたブランコで笑顔の平井理央アナ ※2枚目
平井アナは「家にブランコのある生活」と書き出し、「昨年、子どもの誕生日プレゼントに頂いて思っていた以上に大活躍しています。子ども用だけど仕事と家事に追われた日の夜の気分転換に、実は私が一番乗ってるかも」「たった1〜2分でも頭がふっと軽くなる感じ。でも大人になってからブランコ乗ると すぐ酔うのはなんでだろ」とつづり、実際にブランコに乗り笑顔を見せるショットなどをアップ。「#おうち時間の過ごし方 #ママの気分転換 #99キロまでオッケー」などのハッシュタグも添えた。
この投稿にフォロワーからは「家にブランコ羨ましいです しかし、理央さん美しい」「ブランコのある生活、良いですね」「楽しそう」「良いですね 気分転換になりそうです」「相変わらずお綺麗ですね」などのコメントが寄せられている。
平井アナは2012年7月、務めていたフジテレビの先輩社員と結婚。2017年10月に長女（8）が誕生するも、22年12月に離婚を発表した。
