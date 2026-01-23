福士蒼汰“強運”オフショット公開 世界中から反響「CGじゃなくて本当だったのね！」「きょうからファン」
俳優の福士蒼汰が、23日までに自身のインスタグラムを更新。自身が出演するNetflixシリーズ『恋の通訳、できますか?』のオフショットを公開した。
【写真あり】強運過ぎる！奇跡のオーロラ背景のロマンス王子・福士蒼汰
本作は、多言語通訳士チュ・ホジン（キム・ソンホ）とグローバルトップスターの俳優チャ・ムヒ（コ・ユンジョン）の予測不能なロマンティック・コメディ。ホジンは、多言語を操る一流の通訳士。感情よりも正確さを優先して生きてきたホジンは、ある番組の仕事をきっかけに、かつて日本で出会ったムヒと再会する。当時は無名だったムヒは、いまや世界的スターとなり、再び交差した2人の関係は、番組を通じて世界各地を巡る中で、少しずつ変化していく。人気脚本家・ホン姉妹が手がける。
福士はムヒとテレビ番組で共演する日本人俳優のヒロを演じ、“ロマンス・プリンス”の異名を持つ人物として登場する。インスタグラムで福士は「ロマンスの王子であり、嫌味な男であり、面白い人間であり、可愛い奴。そんなヒロというキャラクターを演じました」と紹介している。
劇中では、日本をはじめ、韓国、イタリア、カナダの世界4ヶ国で撮影された壮大で美しいロケーションも見どころ。今回、福士は「奇跡的にオーロラがBanffに5日間滞在のうち2日間も見られました！」とつづり、オーロラをバックにしたオフショットを複数枚公開。80万いいねを超える反響が集まった。
この投稿には「なんてかわいい…」「日本のドラマも見始めなきゃ」「あなたの演技はとても良かった！」「CGじゃなくて本当だったのね！」「あなたはハンサムです」「きょうからファンになった」といった声が、日本語のほか、英語、韓国語をはじめとする多言語で寄せられている。反響を受け、自身も「世界中の皆さんありがとうございます」と英語、日本語、韓国語で添えた。
【写真あり】強運過ぎる！奇跡のオーロラ背景のロマンス王子・福士蒼汰
本作は、多言語通訳士チュ・ホジン（キム・ソンホ）とグローバルトップスターの俳優チャ・ムヒ（コ・ユンジョン）の予測不能なロマンティック・コメディ。ホジンは、多言語を操る一流の通訳士。感情よりも正確さを優先して生きてきたホジンは、ある番組の仕事をきっかけに、かつて日本で出会ったムヒと再会する。当時は無名だったムヒは、いまや世界的スターとなり、再び交差した2人の関係は、番組を通じて世界各地を巡る中で、少しずつ変化していく。人気脚本家・ホン姉妹が手がける。
劇中では、日本をはじめ、韓国、イタリア、カナダの世界4ヶ国で撮影された壮大で美しいロケーションも見どころ。今回、福士は「奇跡的にオーロラがBanffに5日間滞在のうち2日間も見られました！」とつづり、オーロラをバックにしたオフショットを複数枚公開。80万いいねを超える反響が集まった。
この投稿には「なんてかわいい…」「日本のドラマも見始めなきゃ」「あなたの演技はとても良かった！」「CGじゃなくて本当だったのね！」「あなたはハンサムです」「きょうからファンになった」といった声が、日本語のほか、英語、韓国語をはじめとする多言語で寄せられている。反響を受け、自身も「世界中の皆さんありがとうございます」と英語、日本語、韓国語で添えた。