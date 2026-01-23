37歳・小嶋陽菜、衝撃の“ふんわり美谷間” 女性も憧れる美ボディ披露
元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜（37）が、20日発売の『月刊ヤングマガジン』第2号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【別カット】“透け感”白ワンピで、ふんわり美ボディを見せた小嶋陽菜
昨年、AKB48が20周年を迎え、レジェンドOGメンバーとして活躍したこじはる。デビューから約20年が経過した今なお、“圧倒的マドンナ”としてグラビアシーンでも活躍している。
今回も、女性も憧れる“こじはる”の美ボディを余すところなく収録。ビキニ姿で衝撃の“ふんわり美谷間”を見せている。
このほか、巻末グラビアには奥村桃夏が登場する。
