1月21日（水）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOがシンプルだが難しいオムレツ作りにチャレンジした。

この日のテーマは「上手く作りたい！オムレツ」。たっぷりと包み込んだきのこがおいしい「きのこのオムレツ」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。

西洋料理の基本ともいわれるオムレツ。だが作ってみるとなかなか難しく、ふんわりと美しいオムレツにするには押さえておきたいコツがある。そこで、DAIGOもその“コツ”を先生に学びながら、オムレツ作りに挑戦することになった。

火にかけたフライパンの温度が上がるのを“心眼”で確かめようとでもしているのか、静かに目を閉じて手をかざし「よしっ」とつぶやいたDAIGO。並々ならぬ意気込みが感じられるそんな儀式の後、解きほぐした卵を一気にフライパンの中へ。箸で素早くかき混ぜて半熟状にしたら、いよいよ最初の難所だ。

今回作るのは卵のみのプレーンオムレツではなく、中に具を包んだアレンジオムレツ。丸く広げた卵の半分に具をのせ、その上からもう半分を被せて二つ折りにすれば、キレイな半月形に仕上がる。

【動画】今や“西洋料理の匠”になった大西先生が明かす！ 子ども時代の「初めてのお料理」エピソードトークにDAIGO大興奮!?

このとき、型崩れを防ぐコツは、フライパンを傾けつつヘラで一気に折りたたむこと。大西先生曰く、何よりも大事なのは「勢いです！」。「いくぞっ！」と気合いを入れるも一歩が踏み出せず、思わず動きが止まるDAIGOに先生から「いってください！」と声が飛ぶ。

先生のゲキに背中を押され、「いけ～っ！」「ホッ!!」と絶叫しながら臨んだ」DAIGOの折りたたみチャレンジは見事成功。

その後も、スタジオ中に響き渡るような大声で「せーの、ペロン!!」と叫びながらオムレツを皿に盛るなど、自分を鼓舞する声が止まらないDAIGOに、視聴者からは「DAIGOちゃん、オムレツ巻くのにそんなに気合い入れなくても」「ペロン！の声量が大きい」「かけ声で押し切ったなぁ笑」などの感想が寄せられていた。

（※レシピ）

きのこのオムレツ

＜材料（2人分）＞

マッシュルーム 80g

まいたけ 80g

ベーコン 40g

イタリアンパセリ（みじん切り） 大さじ1

卵 4個

バター 10g

ベビーリーフ 適量

トマトケチャップ 大さじ2

和風ドレッシング 適量

バージンオリーブ油 小さじ2

塩 適量

こしょう 適量

＜作り方＞

（1）マッシュルームはくし形に6等分に切り、まいたけは一口大にほぐし、ベーコンは5mm幅に切る。

（2）ボウルにトマトケチャップ、和風ドレッシング大さじ2を入れて混ぜる。

（3）フライパンにバージンオリーブ油を熱し、きのこを加えて塩、こしょうをして強火で炒め、ベーコンを加えて炒め、イタリアンパセリのみじん切りを加え、取り出し半分ずつに分ける。

（4）1人分ずつ作る。卵2個に塩、こしょうをして溶きほぐす。

（5）フライパンにバター半量を入れて色づくまで中火で熱し、（4）を加えて半熟になるまで混ぜて広げ、火を止めて（3）をのせ、フライパンを傾けて半月状に整える。

（6）器に盛り（2）をかけ、ベビーリーフに和風ドレッシングをかけて添える。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「きのこのオムレツ」の調理の様子は、1月21日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。