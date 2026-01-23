ファミマ、アパレルに新色「ベージュ」登場 半額セール2・3から、カーディガン＆ソックスほか
ファミリーマートはきょう23日から、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の新商品を発売する。さらに2月3日から28日までの期間、一部商品を半額とした「クリアランスセール」を実施することも発表した。
【画像】ファミマのアパレル、新色のベージュ（一覧）
2021年に立ち上げた「コンビニエンスウェア」は、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している。
2025年春夏には、コーディネートのバリエーションを広げるおすすめアイテムとして「ジップアップジャケット」が登場し、別売りの「ジョガーパンツ」とセットアップ着用できるよう販売。累計販売数は15万枚を突破した。
このたび、新たに「ジップアップジャケット」「ジョガーパンツ」から新色ベージュが登場した。Tシャツやソックスとも合わせた、全身トータルコーディネートが楽しめる。
さらに、一部商品で50％オフのセールを実施する。「REHEAT」や「コットンカーディガン（しろ、くろ）、「ローゲージソックス（ホワイトモカ、ブラウンミックス）」などを予定。対象商品には、シールを添付する。
【画像】ファミマのアパレル、新色のベージュ（一覧）
2021年に立ち上げた「コンビニエンスウェア」は、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している。
このたび、新たに「ジップアップジャケット」「ジョガーパンツ」から新色ベージュが登場した。Tシャツやソックスとも合わせた、全身トータルコーディネートが楽しめる。
さらに、一部商品で50％オフのセールを実施する。「REHEAT」や「コットンカーディガン（しろ、くろ）、「ローゲージソックス（ホワイトモカ、ブラウンミックス）」などを予定。対象商品には、シールを添付する。