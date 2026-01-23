■【一口ちょうだい妻】のあらすじ食事中、必ず「一口ちょうだい」と言ってくる妻。料理のシェアが苦手な夫は「自分の分は自分で食べたい」と幾度となく妻に伝えるも理解されず、次第に夫婦の食事時間が苦痛になっていく。やがて義実家で義母たちの食事風景を目の当たりにしたとき、夫は決定的な溝を覚えるようになって…。話し合おうとしても逆ギレするばかりの妻に、「このまま一緒にいたら俺が壊れる」と離婚を伝えたのだった。