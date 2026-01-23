きのう東京・赤坂で、内閣府の公用車が赤信号の交差点に進入して車に衝突、9人が死傷した事故で、公用車が法定速度を上回るスピードで走行していたとみられることがわかりました。

きのう午後6時半すぎ、港区赤坂の交差点で、内閣府の公用車がワゴン車に衝突し、あわせて6台が絡む事故になりました。

事故に巻き込まれたタクシー運転手

「ブレーキを踏んだんですけど、（自身の乗る車が）何台かの車にぶつかりながら、2回転くらいして」

当時、公用車側は赤信号で、衝突のはずみでワゴン車と並走するタクシーが対向車線に飛び出し、対向車線を走っていた3台も巻きこまれました。

タクシーの乗客で会社員の明石昇さん（32）が死亡し、男女8人（20代〜60代）が重軽傷を負いました。

公用車は、内閣府から運転業務を委託されている会社の69歳の男性が運転していましたが、その後の捜査関係者への取材で、公用車が法定速度を上回る速度で交差点に進入したとみられることがわかりました。

また、現場に目立ったブレーキ痕はなかったということで、警視庁が状況を調べています。