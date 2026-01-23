株式会社ダスキンが運営するミスタードーナツは2026年2月4日から2月28日まで、GODIVA×ミスタードーナツコラボ商品「トリオハート ショコラ＆プラリネ」を期間限定で発売する。価格は669円（税込、テイクアウト）。こちらはミスドネットオーダー予約注文限定商品で、受取日前日までの予約が必要だ。

トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地に、プラリネホイップを絞り、チョコレートをコーティングする。さらに、プラリネホイップ、ガナッシュクリーム、ガナッシュホイップを重ね、3種のハートチュロを組み合わせる。ハートチュロはココアパウダー、ストロベリーチョコとストロベリーシュガー、チョコレートでそれぞれ仕上げており、そのままでもディップしながらでも楽しめるという。

ミスタードーナツ55周年記念商品として、一つ一つの仕上げやトッピングなど細部までこだわりが積み重ねられた特別な一品だ。受け取り当日の注文はできず、受取前日までのネットオーダーでの予約注文が必須となる。ショップにより1日ごとの予約数量は異なり、なくなり次第終了となる。

ミスドネットオーダーはウェブサイトまたはミスタードーナツアプリから事前注文し、レジに並ばずに商品を受け取れるサービスだ。対象はミスドネットオーダー実施店（一部ショップ除く）で、テイクアウト専用となる。

商品概要 製品名：トリオハート ショコラ＆プラリネ

価格：669円（税込、テイクアウト）

販売期間：2026年2月4日（水）～2月28日（土）

予約期間：2026年1月22日（木）～2月下旬予定

販売形式：ミスドネットオーダー予約注文限定

予約サイト：

人気のGODIVAコラボ商品

予約注文限定という販売形式により、受注生産に近い形で提供するとされ、55周年記念商品としてより多くの人が楽しめる形となりそうだ。

3種のハートチュロとショコラドーナツの組み合わせは、バレンタインにもぴったり。受取前日までの予約必須という点には注意していただきたいが、GODIVAコラボ商品を求めるミスドファンや、バレンタインシーズンに特別なスイーツを楽しみたい人に適した選択肢となる。

