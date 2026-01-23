阿部顕嵐×岩橋玄樹、中学時代からの仲の2人が北海道へ！可愛すぎるきつねダンスも＜コメントあり＞

多趣味な俳優・阿部顕嵐が“みんなの市長”になり、《夢の街》を創るために全国の優れた施設を視察して回る、まちづくりシミュレーションバラエティ『アランタウン』。

本日1月23日（金）より、TELASA（テラサ）にて独占配信がスタートした。

『BLドラマの主演になりました』シリーズをはじめ、ドラマ・映画・舞台と多方面に活躍の場を広げ続ける俳優・阿部顕嵐が、自身の趣味と関心がたっぷり詰まった《夢の街》の“市長”になるべく、全国の優れた施設を視察して回り、《夢の街》を創造していく同番組。

初回ゲストに岩橋玄樹の登場が発表されると、SNS上では大いなるザワつきが…。中学時代からの仲である2人がおよそ9年ぶりの番組共演を果たすことで、配信前から大きな話題を呼んだ。

「いわあら」としてファンの間でも親しまれていた阿部と岩橋の“エモい再会”で幕を開け、2月6日（金）までの3週連続で岩橋が出演する「北海道編」をお届けする。

◆ファン待望のきつねダンス披露も！

“市長”として阿部が初めてやってきたのは、北海道ボールパークFビレッジ内にある、エスコンフィールドHOKKAIDO。

小学生から野球を始め、俳優陣による野球のドリームマッチ「ACTORS☆LEAGUE」にも出場している阿部。大のジャイアンツファンで、始球式も務めたことのある岩橋――野球大好きな2人が、プロ野球選手たちから「神スタジアム」と称されるエスコンフィールドへと降り立つ。

選手たちが躍動するグラウンドや監督が座るベンチなどを目の当たりにし、阿部も岩橋も大興奮する。

さらには、VIP専用のラウンジや世界初のフィールドを見ながら楽しめるサウナ、ダルビッシュ有投手、大谷翔平選手をモチーフにした球場内にあるホテルのスイートルームなど、2023年に開業したばかりの最新設備の数々に驚きの表情を見せる。

超貴重な阿部＆岩橋による可愛すぎるきつねダンスや、アミューズメントエリアでのガチンコバッティング対決など、ここでしか見ることのできない素で楽しむ2人が満載だ。

エスコンフィールドHOKKAIDOでのラストには、コテージで2人きりで思い出を語り合う場面も。焚き火を囲みながら、「知り合ってから人生の半分が経ってる…」としみじみ話す阿部と岩橋の姿にも注目だ。

◆阿部＆岩橋が乗馬に挑戦！

そして2月6日（金）配信の第3話では、阿部と岩橋が乗馬に挑戦。「“市長”たるもの、馬くらい乗れなくては」ということで、本格的なカウボーイスタイルで乗馬体験に挑む。

慣れない乗馬に戸惑い気味の岩橋に対し、何度か経験のある阿部はリラックスした様子。

岩橋にもアドバイスを送ったり、「大丈夫？」と声をかけたりと、2人の長年にわたる絆を感じさせる場面も飛び出す。

大自然の中でジンギスカンを堪能し、「北海道最高！」と叫んだ阿部と岩橋は、“ザ・北海道”な観光スポットへ。ソフトクリームを食べ、プリントシール機での撮影も楽しんだ2人は、美しい夕陽に照らされながら、楽しかった2人での北海道旅を振り返り…。

9年ぶりの共演で絆を再確認した阿部と岩橋。ファン待望の再共演で、いったいどんな表情を見せるのか？

◆岩橋玄樹 コメント

――阿部顕嵐さんの印象を教えてください。

『アランタウン』の記念すべき初回ゲストとして呼んでいただき、とても嬉しかったです。

顕嵐とは人生の半分以上を共にしている友人で、青春時代を一緒に過ごした大切な仲間です。そんな関係だからこそ、撮影も良い意味でプライベート旅行をしているような感覚で、自由に楽しむことができました。

北海道という場所で、野球が大好きな僕たちにとって、本当に「好き」が詰まった貴重な経験になりました。

また『アランタウン』に呼んでいただける日を楽しみにしています。

――『アランタウン』の撮影はいかがでしたか？

今回、顕嵐と僕が本当にカメラを意識せず、心の底から楽しんでいる映像をご覧いただけると思います。どこか懐かしく、そしてエモい映像になっていますので、ぜひ楽しんでください。

一緒に『アランタウン』を盛り上げていきましょう！

◆阿部顕嵐 コメント

――岩橋玄樹さんの印象を教えてください。

（玄樹は）昔から変わってないなぁと改めて感じましたし、一緒に撮影して2人とも素の野球大好き少年が出てしまったので少し心配です（笑）。

元気そうでよかったです。