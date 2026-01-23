s**t kingzが、昨年開催した全国ツアー『s**t kingz Dance Live Tour 2025「s**p」』および、日本武道館公演『s**t kingz Dance Live 2025 in 日本武道館「LANDING」』の映像を収録した『s**t kingz 2025 LIVE Blu-ray BOX』を3月29日にリリースする。

全国ツアー『s**t kingz Dance Live Tour 2025「s**p」』は、s**t kingzが掲げる“Dance Live”というジャンルをさらに深化させ、音楽を“聴く”だけでなく“身体で感じる”体験を軸にした公演。楽曲同士はシームレスにバンドミックスされ、ライブならではのアレンジによって展開されるステージとなっていた。

また、2025年10月31日と11月1日には、ダンサー史上初の日本武道館2デイズ公演『s**t kingz Dance Live 2025 in 日本武道館「LANDING」』を開催。全国ツアー『s**p』とは異なる表情を見せ、新たな一面を提示した。

公演には盟友である三浦大知、SKY-HI、claquepotが出演。「No End feat. 三浦大知」「Biotope feat. claquepot」「Oh s**t!! feat. SKY-HI」に加え、「愛が呆れ果てるまで feat. 三浦大知, SKY-HI」といったコラボレーションによるパフォーマンスが披露された。さらに『せが家』のコーナーでは、1日目にSKY-HIとSTARGLOW、2日目に工藤大輝（Da-iCE）がシークレットゲストとして登場し、s**t kingzの歩みと未来を象徴する2日間となった。

今回発売となるBlu-ray BOXは、ライブ映像のほか200分を超える特典映像を収録した3枚組。本日1月23日より予約受付がスタートしており、詳細はs**t kingzオフィシャルサイトおよびA!SMARTにて確認できる。なお、ファンクラブ『062』会員購入特典として非売品ステッカーが用意されている。

さらに、リリースを記念し、3月28日にユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にて特別上映会が開催される。当日は『s**t kingz Dance Live 2025 in 日本武道館「LANDING」』11月1日公演の完全収録映像が上映されるほか、メンバー登壇によるトークショーも予定されている。チケットは、2月14日よりファンクラブ『062』会員を対象に先行受付が開始予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）