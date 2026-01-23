モデル・俳優の鈴木仁が、2月12日から14日にかけて、東京・原宿のSPACE BANKSIAにて写真展『zjine展 -Unscripted-』を開催することが決定した。

参考：『死ぬまでバズってろ！！』に櫻井海音×鈴木仁×星乃夢奈 与田祐希ら集結のポスターも

今回で4回目の開催となる同写真展のテーマは「Unscripted」。日頃、モデルや俳優として演出された世界にいる鈴木が、風景やありのままの姿を切り取ることで、“演出を介さない”独自の世界観を表現する。

本展は2軸構成となっており、1つ目の軸では鈴木自身がカメラマンを担当。プライベートで親交の深い友人をゲストに迎え、山梨県西湖で撮影を行った。ゲストには、今春放送のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で主演を務める見上愛、映画『ROPE』の企画・主演で注目を集めた樹、モデル・俳優のTsugumiの3名が参加し、鈴木が普段見ている友人たちの姿が撮り下ろされている。

2つ目の軸は、写真家・映像作家の増田彩来が担当し、長野県松本市を旅する鈴木の様子を撮影。純粋に旅を楽しむ姿や、貴重な寝起き姿など、鈴木のありのままの姿が展示される。

会場では、鈴木がセルフプロデュース＆ディレクションを務めるフォトブック『zjine（ジン）』やオリジナルグッズの販売も行われるほか、フォトブックに収まりきらなかった非公開写真も多数展示予定。また、2月11日、15日には鈴木本人によるサイン会も開催される。

●鈴木仁 コメント毎年夏に開催させていただいていた写真展を今年は冬に開催します。今までの写真展は自分自身を撮ってもらった写真がほとんどでしたが、今年は友人たちを呼んで、半分は自分が撮った写真の展示となります。普段の関係性が現れるような、かつ写真展ならではのシチュエーションで。アイディアをもらいながらの新しい挑戦。どのように展示を見てもらえるのか、ものすごく楽しみです！撮ってもらうパートでは増田彩来さんにお願いをし、向かう場所が松本市という情報だけを得て当日を迎えました。事前情報がない分、リアルな姿・反応を切り撮ってもらえたと思います。寝起きのショットは実の弟も納得の一枚となっています笑毎年新しいものを皆さんに届けられたらと思い、この写真展を開かせていただいています！今年はどんなものが皆さんに届くのか。会場でお待ちしています！

（文＝リアルサウンド編集部）