この冬一番とみられる強い寒気の影響でけさ（23日）、岡山県内のすべての観測地点で氷点下となり、11の地点で今季最低気温となりました。

【写真を見る】最強寒波 23日朝も岡山のすべての地点で氷点下 11か所で今季最低気温 奈義で－8.1℃ 新見市千屋で－7.6℃など

最低気温はマイナス6度となり、一面雪景色の真庭市・蒜山高原です。おととい（21日）の夜から流れ込んだ強い寒気により、けさ（23日）岡山県内すべての地点で氷点下を記録しました。

奈義でマイナス8.1℃、新見市千屋でマイナス7.6℃など、11の地点で今季一番の冷え込みとなっています。

香川でも高松市の香南や東かがわ市引田で氷点下となりました。

また岡山県北の山間部では真庭市の上長田で63センチ、新見市千屋で15センチの積雪が観測されています。

（通学する小学生）

「つららです。学校に行くときに牛舎にあったので取ってきました」

「凍りそうです。部屋の中と外の気温が違いすぎてびっくりしています」

あすも冬型の気圧配置は強まるため、気象台は沿岸部を中心に強風や波浪に注意を呼びかけていて、寒波は26日まで続くとみられています。