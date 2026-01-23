FCNTは、『らくらくスマートフォン Lite』を、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社のauで発売する。

【画像】シリーズ最大のディスプレイサイズ 3種のカラーバリエーションが分かる商品画像

『らくらくスマートフォン Lite』は、らくらくスマートフォンシリーズ最大の6.1インチのディスプレイを搭載しているのが特徴の製品だ。

らくらくスマートフォンの専用UIを採用しており、らくらくスマートフォンの標準ホームに加えてシンプルホームも用意されている。らくらくスマートフォンを知らない人でもサポートしやすい作りだ。

マイクボタンを押すことで、見づらい画面や文字を簡単に拡大できる「おまかせズーム機能」が使える。また視認性を向上させるために、文字は読みやすさを重視したUD新丸ゴフォントを採用し、画面を見やすくする「コントラスト自動調整機能」を搭載した。

安全機能として、電話帳未登録の番号から着信があると、発信者側に牽制メッセージを伝える「迷惑電話対策機能」を搭載した。警視庁特殊詐欺対策本部からの助言を参考にFCNTが開発した「還付金詐欺対策機能」により、通話内容から還付金詐欺のリスクを自動で検出し、牽制と注意喚起をして振り込みリスクを抑える。

FCNTが提供する健康管理アプリである「ララしあコネクト」には、「自律神経活性度の測定・管理機能」を搭載した。背面カメラ下のセンサーが指先のバイタルデータを読み取り、自律神経のはたらきを測定し、自律神経の活性度とバランスを測る。測定結果はレポートで見返せるほか、自律神経を鍛える行動も紹介している。

カラーバリエーションはマゼンタ、ゴールド、ディープブルーの3種類だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）