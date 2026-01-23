「脳が混乱した」「サイズがおかしい」窓の外を眺める犬。隣に並んでみたら…
【画像を見る】遠近感覚がバグる！？認識が一変する光景とは…？
Instagramに投稿された秋田犬の動画が話題になっています。
窓の外をじっと見つめる一匹の秋田犬。
後ろ姿がかわいらしい動画なのですが、隣に人が並んだ瞬間、見ている人たちはびっくり。
「脳がバグった」「AIかと思った」といった驚きのコメントが寄せられた投稿は、5.6万いいねを記録しました。
一体どんな光景だったのでしょうか。
■何を見ているのか気になって並んでみたら…
後ろ足で立ち、窓の外をじっと見つめているのは秋田犬のお殿水（おとのみず）くん。
あまりにも真剣な様子に、「何を見ているんだろう？」と気になった投稿主さんのパートナーが、そっと近づいてきます。
そして、お殿水くんの隣に並び、一緒に窓の外をのぞいた次の瞬間―。
そこにならんだ1人と1匹は、なんとほぼ同じ身長。大人の女性と変わらない大きさです。
思わず目を疑ってしまう光景に、見る人の認識が一気に揺さぶられます。
この投稿には、「思ったよりワンちゃんが大きかった」「子犬が見ているのかと思っていた」といった驚きのコメントが相次ぎました。
投稿への反響について、投稿主の【としょ木漏れ日】さんにうかがうと、「嬉しいことにたくさんコメント、リポストをしていただきました。こちらの投稿を機に知ってくださった方や、フォローしてくださる方が増えました」と話してくれました。
さらにバズったことにきっかけに、知り合いの犬友さんやご家族、職場の方からも「オトちゃん（お殿水くんの愛称）見たよー！」や「すごいねー！」と声をかけてもらったそうです。
■何気ない日常から偶然生まれた映像
お殿水くんは、ずっと窓の外を気にしていましたが、窓の外を立って見るようになったきっかけはあったのでしょうか？
「これは外を歩く犬や猫を見つけた時にする行動です。この時も何か見つけたのだと思いますが、珍しく吠えずにじっと見ていたので飼い主も一緒に見てみた次第です」と【としょ木漏れ日】さん。
また、印象に残ったコメントについて尋ねると、「『柴犬かと思って見ていたら、人と同じ大きさで驚いた』や、『隣の子どもが小さすぎるのでは？』とコメントがあり、笑いました」と振り返ってくれました。
というのも、投稿に登場したパートナーさんは大人の女性。「お殿水くんの身長を測ってみたら、155センチでした」とのこと。
秋田犬といえば、日本犬で唯一の大型犬でがっしりとした体格が特徴ですが、改めて大人と並ぶと、その大きさが際立ちます。
さらに、「『AIでは？』というコメントもあり時代を感じました。お殿水の方が手前にいるので遠近効果もありますが、偶然生まれた実物の映像です（笑）」とも話してくれました。
何気ない日常の一コマが、想像以上のサイズ感で見た人の記憶に残る投稿になりました。
■大きな体で、同じ景色を楽しむ時間
このほかにも、【としょ木漏れ日】さんの投稿には、思わずサイズ感が気になってしまう投稿が見られます。
例えば、建物の屋上で、再び肩を並べているお殿水くんとパートナーさんの投稿。
並んで景色を眺めているところへ、お殿水くんの妹の秋田犬・甘露甘露（かんろかんろ）ちゃんが加わり、1人と2匹が横一列に並びます。
しばらく並んで景色を楽しんだあと、パートナーさんがふとスマホを取り出して記念撮影。
その自然な光景に「仲良し3人組ですね」「私も一緒に並びたい」といったコメントが寄せられました。
投稿主さんたちとお殿水くん、甘露甘露ちゃんはご家族であると同時に、友達のような信頼関係で結ばれていることが伝わってきます。
また、最近のお殿水くんたちの様子についてうかがうと、雪に大喜びしているのだそう。
「朝の散歩のたびに、目を輝かせてジャンプしており、初めて見たのかな？と思うような反応をしていて可愛らしいです」と投稿主さん。
大きな体で雪の中を飛び回る姿が、自然と目に浮かびます。
お殿水くんたちの、人と並んで景色を眺めたり、喜びを全身で表現したり、そんな人間らしい一面に親しみを感じてしまいます。
■秋田犬への愛情が伝わる【としょ木漏れ日】さんの投稿
【としょ木漏れ日】さんの投稿では、飼い犬のお殿水くんや甘露甘露ちゃんの愛らしい姿だけでなく、2匹へのあたたかな想いが伝わる投稿が数多く見られます。
例えば、クレパスで描かれた2匹の似顔絵は、実物さながらの完成度。
日ごろからその魅力をよく理解し、大切に見守っている飼い主さんだからこそ描ける一枚です。
また、ハロウィンの投稿では、秋田名物の「だまこ」に扮した2匹が登場。
「だまこ」とは、炊いたご飯を軽くつぶして丸めた団子のことで、秋田では「だまこ鍋」の具材として親しまれている郷土料理です。
2匹の迫力ある団子姿には、「大きすぎて食べられない」といった微笑ましいコメントも寄せられていました。
秋田犬への愛があふれる【としょ木漏れ日】さん。
最後に、レタスクラブの読者へメッセージをお願いすると、「ご覧いただきありがとうございました。大きくてモフモフな秋田犬の魅力が伝われば良いなと思います」と答えてくれました。
ぜひ、【としょ木漏れ日】さん（@akitainu_otono_kanro）の投稿をチェックしてみてください。
文＝川端恵