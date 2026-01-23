LAOWA 200mm F2 AF FF

株式会社サイトロンジャパンは、単焦点望遠レンズ「LAOWA 200mm F2 AF FF」を1月23日に発売した。価格はオープン。市場想定価格はキヤノン用が37万円前後、ソニー用とニコン用が42万円前後。注文から発送まで1カ月程度かかるとしている。

LAOWA 200mm F2 AF FFは、35mmフルサイズのイメージサークルに対応した大口径単焦点望遠レンズ。発表は2025年10月。現行の交換レンズとしては選択肢の少ない200mm F2のスペックをより身近にする存在として開発したとしている。

AF動作の距離範囲を制限するフォーカスリミッターを装備。スイッチを全範囲の「FULL」から「5m～∞」に切り替えることで、合焦速度を高速化できる。手ブレ補正は非搭載。

このほかISO感度やAFモード切替などの各種機能が割り当て可能なファンクションボタン、AF/MF切替スイッチ、ノブによるレンズサポート位置調整、Φ43mm径のリアフィルターホルダー（ソニーE用、ニコンZ用のみ）などを備えている。

AF距離を制限して合焦速度を上げるフォーカスリミッターを装備

ファンクションボタン

リアフィルターホルダー（ソニー用とニコン用のみ）

ノブをゆるめてレンズサポート位置を調整できる

手に持った時のサイズ感

提供：サイトロンジャパン

レンズ構成：9群11枚 最短撮影距離：1.5m 最大撮影倍率：0.15倍 絞り羽根：9枚 最小絞り値：F22 フィルター径：フロントΦ105mm、リアフィルターホルダーΦ43mm 外形寸法：Φ118×148.3mm（キヤノンEF用）、Φ118×174.8mm（ソニーE用）、Φ118×176.8mm（ニコンZ用） 質量：約1,588g