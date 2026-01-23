冬服に飽きたらこれ。ユニクロの気分高まる“着回しトップス”が優秀
いよいよ一年で一番寒い時期が来ました。長い冬の真っ只中。春がとっても待ち遠しいですね。そんな時は気分だけでも明るく、おしゃれを楽しみたいですよね。
そこで今回は、今の時期にぴったりなユニクロのトップス2点を使って、冬から春まで楽しめる着回しコーデをご紹介します。
■冬から春まで。気分高まるユニクロのおすすめトップス
◇くすみピンクに一目惚れ。メンズ定番セーター
ひとつ目は、ユニクロでも定番となっているメンズ商品のウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター。こちらのピンクは大人女子にもおすすめの少しくすんだピンク。とってもかわいい色味なんです。
まずは冬の着回しコーデから。
☆ピンク×ブラウンの濃淡コーデ
ピンクとブラウンの相性は最高ですよね。くすみピンクと濃厚ブラウンを合わせることで、落ち着いた大人の印象に仕上がります。
バッグは少し濃いめのピンク、パンプスは深みのあるブラウンを選び、色の濃淡をつけることでコーデに奥行きを出してみました。
☆大人女子にもおすすめハーフパンツコーデ
続いてはこの冬挑戦してみたかったハーフパンツと合わせたコーデ。
ボーイッシュなイメージになりがちなハーフパンツも、ピンクと合わせたらかわいさアップ間違いなし。
☆通勤コーデにも。きれいめパンツスタイルコーデ
続いて春に着たい着回しコーデ。ピンクとホワイトで軽やかな印象に。
面積の多いボトムに白を入れることで、全体がスッキリと見えます。小物はブラウンでまとめると、甘さを抑えた大人バランスに。小物で白を取り入れるだけでも、ぐっと春らしい爽やかなコーデになりますよ。
◇短め丈がポイント。オックスフォードシャツ
続いて紹介するのはこちらもパステルカラーがかわいいオックスフォードシャツ。
こちらはJW ANDERSONとのコラボ商品で、さりげなくロゴがあるのがかわいいポイント。
丈感が短めなので、バランスが取りやすく、さまざまなボトムと合わせやすいのが魅力です。
まずは冬の着回しコーデを2パターンご紹介します。
☆気負わず着られる冬のデイリーコーデ
カッチリと見えやすいオックスフォードシャツですが、足元をラフなムートンブーツにすることで程よくカジュアルダウン。気負わず着られる冬のデイリーコーデに仕上がります。
☆ベーシックカラーで冬のあったかコーデ
続いてこちらもベーシックカラーで合わせたコーデ。グリーンとブラウンの相性は言うまでもなく◎。
冬はムートンブーツと合わせてあったかコーデに、春になったら足元をパンプスに変えるだけで季節感のある春コーデに変身します。
☆ラフすぎない大人のきれいめカジュアルコーデ
続いて春に着たい着回しコーデ。
シャツ1枚にデニムを合わせたシンプルスタイルも、シルバー小物を取り入れることで、ラフすぎない大人のきれいめカジュアルに。
足元はシルバーパンプスで軽やかに。シルバー小物やスパンコール素材をプラスすることでコーデ全体が上品に格上げされます。寒い時はカーディガンやニットを羽織って温度調整を。
☆万能ホワイトで爽やかな春コーデ
色物は難しいと感じる方は、迷ったらホワイトを選んでみて。
ミントグリーンにホワイトは爽やかな合わせ方。春にぴったりな軽やかで間違いない組み合わせです。
■色トップスで気分高まる大人の着回しコーデを
いかがでしたでしょうか。ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーターはとても肌触りが良い上に毛玉ができにくくて、実は別のカラーも持っているくらいお気に入りのセーターです。カラー展開が豊富で、ライトブルーも春らしいパステルカラーでおすすめです。
また、メンズアイテムは袖丈が長めなので試着することをおすすめします。合わせるサイズ感で雰囲気も変わるので、ぜひ店頭で見に行ってみてください。
（ココ）
※掲載商品の情報および価格は2026年1月現在