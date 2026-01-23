北朝鮮のドタキャンに振り回された…韓国議員が明かす幻の「金正恩氏ソウル訪問計画」の全容

韓国の革新系与党「共に民主党」のユン・ゴンヨン議員が1月20日、文在寅（ムン・ジェイン）政権当時、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長のソウル訪問が実現直前まで進んでいたものの、最終的に実現しなかったと明らかにした。

【写真】金正恩の妹「（韓国に）興味がない」

文在寅政権の青瓦台（韓国大統領府）で国政状況室長を務めたユン議員はこの日、MBCラジオ『キム・ジョンベの視線集中』に出演し、2018年の南北交流の秘話を盛り込んだ自身の著書『板門店プロジェクト』を紹介しながら、このように語った。

金正恩国務委員長（写真＝韓国共同写真記者団）

ユン議員は「金委員長の（ソウル）訪問は2018年9月の平壌南北首脳会談で合意され、その後、非公式に水面下で推進されていた」とし、「（2018年）12月1日に日程を確定させ、大騒ぎになった」と述べた。

続けて「年末の繁忙期に、警護要員数百人が宿泊するためにホテル1軒を丸ごと空けなければならず、ソウル市内のホテルをすべて探し回った」とし、「金委員長がKTXに乗ってみたいと言ったので、KTXで移動できる場所も探し、サムスン電子訪問も計画した」と語った。

さらに、高尺（コチョク）スカイドームでの公演準備や、ソウル永登浦（ヨンドゥンポ）タイムズスクエア内のあるレストランを予約したエピソードなどを紹介しながら、「すべての計画を北側にも伝え、“いい、やろう”という話になっていたのに、発表の前日に“できない”と連絡が来た。本当に残念だった」と述べた。

ユン議員は中止の背景として、北朝鮮内部の警護上の懸念と北米関係を挙げた。彼は「当時、ベネズエラ大統領に対するドローンテロ事件があり、金委員長の身の安全が心配だというのが北側の論理だった」とし、「金委員長が先に（韓国を）訪問し、その後にハノイ会談をしていたのであれば、ハノイ・ノーディール（合意不成立）はなかっただろう」と主張した。

また、2018年3月に訪朝特使団として北朝鮮を訪れた際を振り返り、ユン議員は「金委員長が“核を自分の子どもに受け継がせるわけにはいかない”と言っていた」とし、「第2次特使団として訪問した時も、金委員長が“（核を）もうこれ以上使う余地がない”というような形で嘆いたこともあった」と語った。

（記事提供＝時事ジャーナル）