おせち料理を使ったティラミス作りの後半戦！ おせちの意外な可能性を発見できるレシピ、ぜひお試しくださいね♪
みきママ：さぁ、前回準備した具材をティラミスに仕上げていくよ♪ おせちをおいしく食べ切ろう！
小山：うぇ〜い！
みきママ：…と言っても、準備できた具材を交互にぎゅぎゅっと器に重ねていけばOK。伊達巻きと栗きんとんのチーズペーストがキレイに層になるように重ねてね。
みきママ：違う、あれはトライフル！（笑）クリスマス用に作ったやつね。
小山：あぁ、そっか（笑）。
みきママ：栗きんとんを器の上まで盛ったら、トップは平らに。器の高さに合わせてパレットナイフやヘラで押し込むとキレイな平らになるよ♪
小山：なるほどね。（と、手際よく作業）
みきママ：上手！
（スタッフ：そもそも小山さんはおせち食べますか？）
小山：おせち、食べるよ。でも年末年始は大体、大好きなハワイにいるから…。
みきママ：発言が、ザ・芸能人過ぎる！（笑）ハワイでおせち出ないもんね。
小山：そう。だから別の料理にアレンジされてるけど、今日は久しぶりのおせちだよ。俺はおせちの数の子も好き！
みきママ：おいしいよね〜。ちなみにハワイでは、お正月に何か特別な料理を食べたりもするの？
小山：ん〜〜……（考えて）、特にいつもと変わらない…かなぁ（笑）。
みきママ：さぁ、最後に抹茶パウダーをかけて、黒豆をトッピングしたら完成！ 黒豆は器のセンターに、高さを出して乗せるとキレイだよ。
小山：（黒豆を乗せて）完成〜。すごい、ホントにおせちがティラミスになった。
みきママ：え！？っていう組み合わせだよね。特に伊達巻きは魚のすり身を使ったものだからなかなかスイーツに結びつかないと思うんだけど… 栗きんとんと合わせたクリームチーズが全部をまとめる、いい仕事してるの。ぜひ試してみてほしい〜！
おせちの残りでティラミス
【材料】2人前
伊達巻…１本
クリームチーズ …1箱分
栗きんとん…1パック
黒豆…お好みで
抹茶パウダー…お好みで
＜作り方＞
（1）クリームチーズと栗きんとん混ぜてチーズペーストを作る。
（2）重ねてデコレーションする。カップに（1）、伊達巻、（1）、伊達巻、（1）の順に並べて、1番上に抹茶パウダー（茶漉しでふりかける）と黒豆を乗せて出来上がり。
