おせち料理を使ったティラミス作りの後半戦！　おせちの意外な可能性を発見できるレシピ、ぜひお試しくださいね♪

みきママ：さぁ、前回準備した具材をティラミスに仕上げていくよ♪　おせちをおいしく食べ切ろう！

小山：うぇ〜い！

伊達巻き→栗きんとんチーズペーストの順番に重ねます


みきママ：…と言っても、準備できた具材を交互にぎゅぎゅっと器に重ねていけばOK。伊達巻きと栗きんとんのチーズペーストがキレイに層になるように重ねてね。

小山：はーい。（盛り付けながら）あれ、これって前に作ったばっかりじゃない…？

みきママ：違う、あれはトライフル！（笑）クリスマス用に作ったやつね。

小山：あぁ、そっか（笑）。

ぎゅっと押し込みながら重ねていくのがキレイに仕上げるコツ


包丁で平らにならしてもOK


みきママ：栗きんとんを器の上まで盛ったら、トップは平らに。器の高さに合わせてパレットナイフやヘラで押し込むとキレイな平らになるよ♪

小山：なるほどね。（と、手際よく作業）

みきママ：上手！

茶漉しで抹茶パウダーをかける小山さん


トップにだけ抹茶がかかる美しい仕上がり！


（スタッフ：そもそも小山さんはおせち食べますか？）

小山：おせち、食べるよ。でも年末年始は大体、大好きなハワイにいるから…。

みきママ：発言が、ザ・芸能人過ぎる！（笑）ハワイでおせち出ないもんね。

小山：そう。だから別の料理にアレンジされてるけど、今日は久しぶりのおせちだよ。俺はおせちの数の子も好き！

みきママ：おいしいよね〜。ちなみにハワイでは、お正月に何か特別な料理を食べたりもするの？

小山：ん〜〜……（考えて）、特にいつもと変わらない…かなぁ（笑）。

褒められて、思わずドヤ顔に！？（笑）


黒豆がいいアクセントになるんです


みきママ：さぁ、最後に抹茶パウダーをかけて、黒豆をトッピングしたら完成！　黒豆は器のセンターに、高さを出して乗せるとキレイだよ。

小山：（黒豆を乗せて）完成〜。すごい、ホントにおせちがティラミスになった。

みきママ：え！？っていう組み合わせだよね。特に伊達巻きは魚のすり身を使ったものだからなかなかスイーツに結びつかないと思うんだけど… 栗きんとんと合わせたクリームチーズが全部をまとめる、いい仕事してるの。ぜひ試してみてほしい〜！

デパ地下スイーツのような仕上がりに小山さんも絶賛！


おせちの残りでティラミス

【材料】2人前

伊達巻…１本

クリームチーズ …1箱分

栗きんとん…1パック

黒豆…お好みで

抹茶パウダー…お好みで

＜作り方＞

（1）クリームチーズと栗きんとん混ぜてチーズペーストを作る。

（2）重ねてデコレーションする。カップに（1）、伊達巻、（1）、伊達巻、（1）の順に並べて、1番上に抹茶パウダー（茶漉しでふりかける）と黒豆を乗せて出来上がり。

■PROFILE

小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。

・Instagram@keiichiro.koyama

・YouTube@CHOI_YAMA

・TikTok@keiichiro.koyama_0501

・Weibo　 https://weibo.com/u/7993722057

・RED　https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29

みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある

・Instagram@mikimama_official







