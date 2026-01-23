２５日にかけて強い冬型の気圧配置が続き、北日本から西日本の日本海側を中心に、山沿いや山地だけでなく平地でも大雪となる所がある見込みです。大雪や路面凍結による交通障害に注意・警戒してください。特に、北陸地方、東海地方、東北地方では、大雪に警戒してください。

【画像】雪が降るのはいつ・どこで？降雪シミュレーション

［気象概況］

日本付近は強い冬型の気圧配置が続いており、強い寒気が流れ込んでいます。また、気圧の谷が日本海から北陸地方にのびています。北日本から西日本の日本海側を中心に雪雲が発達して強い雪が降り、２４時間降雪量の日最大値が４０センチを超える大雪となっている所があります。

２５日にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置が続いて、強い寒気が流れ込み、日本海からのびる気圧の谷が北陸付近にほとんど停滞する見込みです。このため、北日本から西日本の日本海側を中心に、山沿いや山地だけでなく平地でも大雪となる所があるでしょう。特に、北陸地方、東海地方、東北地方では、発達した雪雲が流れ込み、短時間に降雪が強まるおそれがあります。

また、東日本の日本海側では、大気の状態が非常に不安定となる所があるでしょう。

■雪の予想



［雪の予想］

北日本から西日本では日本海側を中心に、大雪となる所がある見込みです。

２３日６時から２４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北地方 ６０センチ

北陸地方 ８０センチ

東海地方 ６０センチ

近畿地方 ４０センチ

四国地方 １５センチ

九州北部地方 ２０センチ

その後、２４日６時から２５日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ５０センチ

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ７０センチ

四国地方 ２０センチ

九州北部地方 １５センチ

その後、２５日６時から２６日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ５０センチ

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ３０センチ



［防災事項］

北日本から西日本の日本海側を中心に２５日にかけて、大雪や路面凍結による交通障害に注意・警戒してください。また、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込みです。特に、北陸地方、東海地方、東北地方では、短時間に降雪が強まるおそれがあります。大雪に警戒してください。

東日本の日本海側を中心に、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

■雪と雨のシミュレーション（画像）

23日の雪と雨の予報

24日の雪と雨の予報

25日の雪と雨の予報

画像ありの記事を最初から

