ÎëÌÚÊ¡¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤Ë»ç¥«¥é¥³¥ó¡¦²ÖÊÁ¥¹ー¥Ä¤ÇKPOPÉ÷¥á¥¤¥¯¤Î¥Û¥¹¥È»ÑÈäÏª¡ªSixTONES¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¤ÎBGM¤âÏÃÂê¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö»ØÌ¾¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÌÜ¸µ¤¬¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÁª¶Ê¤¬Å·ºÍ¡×
ÎëÌÚÊ¡¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯È±¤Ë²ÖÊÁ¥¹ー¥Ä¤ÈKPOP¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¤Î¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥á¥¤¥¯¡¢¥«¥é¥³¥ó¤â¥¥á¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Ò¥°¥Þ¡ª¡ª¡Ù¡Ê1·î23Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛÎëÌÚÊ¡¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤Ë»ç¥«¥é¥³¥ó¡¦²ÖÊÁ¥¹ー¥Ä¤ÇKPOPÉ÷¥á¥¤¥¯¤Î¥Û¥¹¥È»Ñ①②
¢£¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÎÊ¡¤¯¤ó¤È¥¥á¥¥á¤ÎÊ¡¤¯¤ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
ÎëÌÚ¤Ï¡Ø¥Ò¥°¥Þ¡ª¡ª¡Ù¤Ç¡Ö¥Û¥¹¥ÈÌò¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Ôー¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ã¤³¤ê¤Û¤Û¾Ð¤à½À¤é¤«¤µ¤Ï¡¢»ÒÌò»þÂå¤«¤é¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÈÊ¡¤¯¤ó¡É¤½¤Î¤â¤Î¤À¤¬¡¢È±¿§¤Ï¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Ô¥ó¥¯¡£
¤µ¤é¤ËÌÜ¤Ë¤Ï»ç¤Î¥«¥é¥³¥ó¡¢¿°¤Ë¤Ï¤¦¤ë¤Ä¤ä¤Î¥ê¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆÄÞ¤Ë¤Ï¹õ¤È¥Ö¥ëー¤Î¥Í¥¤¥ë¤â¡£¼ª¸µ¤Î¥Ô¥¢¥¹¤ä¥´¥Ä¤á¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡õ¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Æ°²è¤â¸ø³«¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥Áー¥ë»£±ÆÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¹õÃÏ¤Ë²ÖÊÁ¤ä¿å¶Ì¤¬ºÌ¤é¤ì¤¿¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¡¢¤è¤ê¥Û¥¹¥È´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿°¤Ë¿Íº¹¤·»Ø¤ò¤¢¤Æ¤Æ¡È¥Ê¥¤¥·¥ç¡É¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÌþ¤·¤Î¥Û¥¹¥ÈÊ¡¤¯¤ó¡×¡Ö»ØÌ¾¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Á¥ã¥é¤µ¤¬¿·Á¯¡×¡ÖÌÜ¸µ¤¬¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢Æ°²è¤ÎBGM¤¬SixTONES¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡ÖÁª¶Ê¤¬Å·ºÍ¡×¡ÖÊ¡¤¯¤ó¡ß¥Ð¥ê¥¢¤Ï¥¨¥°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£