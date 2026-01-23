香取慎吾が国宝級のラーメンを決める！「番組を観たら、さらにラーメンが好きになって食べたくなると思います！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

香取慎吾がMCを務める『JNN22局がタッグ！天下分け麺の戦い～わが街のラーメン国宝』が、1月28日から順次、TBS系列22局（東京、大阪、名古屋などを除く）にて放送される。

■TBS系列22局が「わが街のラーメン」を全力アピール

この番組は、TBS系列であるJNN22局が初めて合同で番組制作をするプロジェクト。テーマは「ご当地ラーメン」。札幌の味噌ラーメンや博多のとんこつラーメンなど全国的な知名度はなくても、その地域では絶大な人気を誇る「ご当地ラーメン」を、各局が総力を挙げて取材。2027年夏まで全4回にわたり、全22局の「ご当地ラーメン」を網羅する。

番組のMCを務める香取慎吾は、全22局の「ご当地ラーメン」から「わざわざ現地に行って食べたい」国宝級の一杯を決めるという大役を担う。

初回の放送では、IBC岩手放送（岩手県）、信越放送（長野県）、テレビ山口（山口県）、あいテレビ（愛媛県）、琉球放送（沖縄県）の5局が、一杯のラーメンに隠されたその土地ならではの歴史、産業、そして人間ドラマを描いた渾身のVTRを制作。

加えてスタジオでは、担当ディレクターらが「追加プレゼン」を披露。香取に珠玉のスープや麺を“ちょこっと“試食してもらったり、地元と中継を繋いだり…各局が工夫を凝らしたプレゼンで「わが街のラーメン」を全力アピールした。

香取の手元には、VTRやプレゼンを通じて「食べたい！」「行きたい！」と心が揺さぶられた瞬間にポイントとしてカウントされる「箸上げスイッチ」を用意。合計ポイント数の多さで各放送回のNo.1ラーメンが選ばれ、全4回の放送を通じて一杯の国宝級ラーメンが決定。そして、選ばれた「真のラーメン国宝」の地へは香取が実際に訪れてそのラーメンを堪能する。

記念すべき初回放送は岩手県、長野県、山口県、愛媛県、沖縄県の5局。果たしてNo.1ラーメンに輝くのはどこの「ご当地ラーメン」なのか？

■番組情報

『JNN22局がタッグ！天下分け麺の戦い～わが街のラーメン国宝』

01/28（水）よりTBS系列22局で順次放送

MC：香取慎吾

進行：原千晶

01/28（水）19:00～

青森テレビ、東北放送、テレビ山梨、チューリップテレビ、北陸放送、テレビ山口、テレビ高知

01/28（水）20:00～

IBC岩手放送、テレビユー山形、テレビユー福島、新潟放送、信越放送、山陰放送、あいテレビ、大分放送

01/28（水）

20:54～南日本放送

20:55～RSK山陽放送

21:00～長崎放送

01/31（土）14:00～

中国放送

02/04（水）20:00～

熊本放送、宮崎放送

02/04（水）21:00～

琉球放送

TVer配信：02/05（木）正午から02/19（木）正午までの配信を予定

