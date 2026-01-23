これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越と佐渡に、カミナリ・波浪注意報、上・中越に大雪・なだれ・着雪注意報が発表されています。



◆23日(金)これからの天気

各地で雪が降り、局地的にカミナリを伴いそうです。

中越の山沿いでは、夕方から夜遅くにかけて【警報級の大雪】となるところがあるでしょう。

また、沿岸部を中心に西寄りの風が強まる見込みです。



◆23日(金)の予想最高気温

最高気温は、0～3℃の予想です。

昨日と同じくらいか3℃ほど高いでしょう。平年と比べると3℃前後低くなりそうです。