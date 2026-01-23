各地で雪が降り 局地的にカミナリを伴うところも【これからの天気(1月23日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越と佐渡に、カミナリ・波浪注意報、上・中越に大雪・なだれ・着雪注意報が発表されています。
◆23日(金)これからの天気
各地で雪が降り、局地的にカミナリを伴いそうです。
中越の山沿いでは、夕方から夜遅くにかけて【警報級の大雪】となるところがあるでしょう。
また、沿岸部を中心に西寄りの風が強まる見込みです。
◆23日(金)の予想最高気温
最高気温は、0～3℃の予想です。
昨日と同じくらいか3℃ほど高いでしょう。平年と比べると3℃前後低くなりそうです。
